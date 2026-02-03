等近2年！北京長峰醫院29死宣判　施工違規引爆燃19人最高判6年半

▲2023年北京長峰醫院大火29死，護工爬水管倖存：很多老人不知有無獲救。（圖／翻攝微博）

記者任以芳／綜合報導

2023年震驚社會的北京長峰醫院火災事故，歷經兩年審理，北京市豐台區人民法院於2日進行公開宣判。法院認定，被告人汪文杰等19人在施工改裝過程中，因違規交叉作業、環氧樹脂材料揮發遇火花引發爆燃，加上消防設施失效、疏散不利，最終釀成29人死亡、42人受傷的重大慘劇。法院依「重大責任事故罪」，分別判處各被告人有期徒刑2年至6年6個月不等刑責。

綜合陸媒報導，北京市豐台區人民法院經審理查明，2023年4月18日中午北京長峰醫院改造工程現場正進行自流平地面施工與門框安裝切割的「交叉作業」。施工單位違反安全規定，導致環氧樹脂底塗材料中的易燃易爆成分大量揮發，形成爆炸性氣體混合物。隨後，現場角磨機切割金屬產生的火花瞬間引發爆燃，火勢隨即一發不可收拾。

法院指出，現場多項安全防護措施完全失靈。爆燃產生的明火及高溫煙氣迅速引燃樓內的木質裝修材料，而原本應發揮作用的防火分隔未能阻絕火勢，大樓內的固定消防設施也處於失效狀態。種種安全管理上的漏洞，致使大量煙氣蔓延整座建築，火場情勢急劇惡化。

除了硬體設施失效，院方的應急能力也受到法院嚴厲質疑。判決書提到，事故發生時未能有效組織高樓層的患者進行疏散轉移，導致許多行動不便的病患失去逃生機會。這起事故最終造成29人不幸罹難、42人受傷，並造成嚴重的經濟損失，社會影響極其惡劣。

法院審理認為，汪文杰等19名被告人在生產、作業過程中，公然違反有關安全管理的規定，對重大傷亡事故負有直接責任。考量到事故情節特別惡劣、危害後果嚴重，法院認定各被告人的行為均已構成「重大責任事故罪」，依法必須予以嚴懲。

在量刑標準上，法院綜合考慮了各被告人的犯罪事實、情節及危害後果。針對部分具備自首情節、認罪悔罪態度較好，以及積極賠償經濟損失的人員，依法給予不同程度的刑罰。最終判處汪文杰等19人有期徒刑6年6個月至2年不等。

宣判當日，部分人大代表、政協委員、被害人及被告人親屬皆到場旁聽。長峰醫院大火案的宣判，再次對全中國建築施工安全與醫療機構消防管理敲響警鐘。專家指出，此案凸顯了違規交叉作業的極大風險，以及基層消防設施定期維護與員工應急疏散演練的必要性。

回顧北京長峰醫院2023年4月18日發生火災，造成29人死亡，其中26人為住院患者，1名護士，1名護工，1名患者家屬。在火災發生到官方通報中間的8個小時，大陸對此事沒有報導和討論，許多病人家屬甚至是看到新聞才知道起火的消息，此事隨後在陸網引爆爭議。

事後，大陸國務院安全生產委員會21日宣布，對事故查處實行掛牌督辦並派員參與，幫助北京市調查組工作。國務院安委會要求，依照生產安全事故等相關法律及規章，加緊開展事故調查，迅速查明原因追責問責。