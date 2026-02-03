埋雞屍還裝傻！豐康老闆二度到案收押原因曝　證人全是員工恐串證

▲豐康牧場禽流感棄置雞屍案件，雲姓負責人接連遭苗檢與中檢搜索，栽在中檢手上遭收押。（圖／記者楊永盛翻攝）



記者許權毅、白珈陽／台中報導

台中豐原豐康牧場確診禽流感，負責人雲男卻沒依規定通報，反而找來顏姓友人，幫忙把雞屍運到苗栗掩埋，苗栗地檢署先前諭知2人交保；但台中地檢署昨日前往搜索後，認為雲男涉嫌重大應羈押，法院認同雲男跟證人（員工）都有高度利害關係，有串證滅證之虞，裁定將他收押。

台中市豐原區蛋雞場「豐康牧場」，爆發H5N1亞型高病原性禽流感，釀上千隻雞死亡，雲姓不肖業者涉嫌將雞屍棄置苗栗縣後龍鎮外埔漁港北側大排水溝，以及自家牧場，事後還在臉書粉絲團裝無辜，苗栗地檢署搜索約談後，複訊後諭知雲男40萬、地主顏男20萬交保。

不過，中檢29日透過「檢警環林查緝環保犯罪平台」通報，同樣立案調查。認定認雲男涉犯廢清法、詐欺取財等罪嫌，顏男違反廢清法，向法院聲請將兩人羈押禁見。

台中地院認為，本案相關證人都有提及同一口徑之情，但相關證人又都是雲男員工，雙方具有高度利害關係。且被告雲男跟顏男2人說法不一致，雲男有避重就輕，足認有串證、滅證之虞。

中院說，雲男身為養雞場負責人，對於雞隻大量死亡，可能是涉及傳染病，本就有高度預見可能，卻沒有做相關防治或是通報措施，反而繼續販售雞蛋，有反覆實施詐欺取財之虞，並考量養雞場是本案重要事證，有滅證串供風險，裁定雲男羈押禁見2月。

另名地主顏男，與多數證人沒有高度利害關係，又在偵訊時已經就已知的犯罪過程詳細供述，命顏男20萬具保並限制住居。

台中地檢署表示，苗栗地檢署是針對在苗栗的掩埋、棄置進行偵辦；而牧場位於台中，也有把部分雞屍掩埋在牧場的犯罪行為，因此台中地檢署也有立案，兩單位將針對不同的犯罪事實各自展開調查。