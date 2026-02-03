　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸「解酒神器」號稱10分鐘可解　負責人：前提是「不能多喝」

▲大陸某些品牌「解酒神器」涉廣告誇張不實。（圖／翻攝淘寶）

▲大陸某些品牌「解酒神器」涉廣告誇張不實。（示意圖／翻攝淘寶，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸社群媒體近日流傳多款號稱「10分鐘快速解酒」的「解酒神器」，誇張的廣告敘事引起外界注意。該廣告透過酒精測試儀對比畫面，營造「喝前超標、喝後合格」效果，讓不少人質疑有誤導消費者之嫌。

《中國之聲》報導，「喝一瓶飲料，十分鐘快速解酒」……在社交平台上，有所謂「醒酒飲料」打出這樣的宣傳口號，更有商家手持酒精測試儀演示「喝前超標、喝後合格」的畫面。

▲大陸某些品牌「解酒神器」涉廣告誇張不實。（圖／翻攝淘寶）

多支宣傳廣告影片皆以相似手法呈現，有測試者飲酒後吹氣顯示超標，隨後喝下一瓶「解酒飲料」，等待約10分鐘再測，儀器數值即顯示下降甚至恢復正常。

有商家進一步宣稱，飲用該產品可讓酒量「直接翻倍」。對此，其中一款產品公司負責人坦言，「快速解酒」有明確前提，就是「不能多喝」，僅限於飲用「1到2兩白酒」，若飲酒過量則不適用。

該負責人表示，相關測試皆在少量飲酒情境下進行，並未聲稱可在任何情況下消除體內酒精，儘管商品頁面以小字標示「喝酒不開車」，但在短影音平台的宣傳內容中，仍大量出現「短時間內酒精檢測恢復正常」的示範畫面，引導酒駕行為的不良示範十分明顯。

對此，華東政法大學韜奮新聞傳播學院副教授李歡指出，若商家暗示飲用產品可在短時間內讓酒精「測不出來」，對一般消費者而言具有明顯誘導性，可能違反《中華人民共和國廣告法》對食品功能宣稱的規範，「普通食品不得宣稱保健或醫療效果，更不能暗示可加速酒精代謝。」

值得注意的是，網路宣傳片中常見的酒精測試儀，多為市售簡易設備，與警方執法所使用、需定期校準的呼氣式酒精測試儀，在準確度上存在明顯差異，有專家呼籲，「解酒神器」並非安全保證，飲酒後駕車仍屬違法行為，相關宣傳若誤導消費者，恐對公共安全造成實質風險。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
403 2 1245 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
陸2屁孩「燒死薩摩耶」殘忍畫面曝　飼主崩潰：都是慘叫聲
日本滑雪出事！22歲女吊纜車身亡
全台最大好市多！　紅色招牌掛上了
謝典林秀「1500萬元NBA球員卡」　被問怎有錢買？跩樣回1
快訊／聯結車撞進早餐店！　多人受傷
英雄回家了！勇消詹能傑引靈沿途鳴笛返隊　同仁淚別最後一程
快訊／板橋40多歲男倒家門口！路人發現已屍僵亡
新車「貼超黑隔熱紙」罰1800元或吊照　民眾可檢舉
不只劉書彬裝潢！新白委洪毓祥鑿牆大改格局

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

國共智庫論壇10年後登場　宋濤：兩岸終將「冬去春來」交流不能停斷少

陸屁孩「燒死薩摩耶」殘忍畫面曝　飼主崩潰：監視器都是慘叫聲

從不吃生食！陸女拉出「3公尺寄生蟲」　醫：用錯砧板導致

等近2年！北京長峰醫院29死宣判　施工違規引爆燃19人最高判6年半

陸「解酒神器」號稱10分鐘可解　負責人：前提是「不能多喝」

2026除夕動員「16號集體洗頭」　陸網友狂熱搜「發財密碼」

陸記者臥底精神病院驚「一票正常人」　招攬病人當「賺錢工具」騙保

上海兩會開幕！2026年GDP增長目標5%左右　

陸在建大橋突垮塌！已致2死3失聯　當地曾發文「力爭」9月完工通車

陸委會：港澳旅遊警示維持橙色　建議民眾避免非必要旅行

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

黃仁勳離台前拋喜訊！　輝達要在台擴建「大型據點」

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

日本世紀大雪「青森積雪178cm」2周釀18死249傷

驚悚！高雄聯結車急煞「鋼鐵軸心」噴出　路邊轎車慘遭砸

唐治平宣布重新出發！　憶亡母「她在另一邊支持我」

伊朗最高領袖警告「恐爆區域戰爭」　川普回應了

周末強烈冷氣團報到！北台灣濕冷入夜再下探11度

國共智庫論壇10年後登場　宋濤：兩岸終將「冬去春來」交流不能停斷少

陸屁孩「燒死薩摩耶」殘忍畫面曝　飼主崩潰：監視器都是慘叫聲

從不吃生食！陸女拉出「3公尺寄生蟲」　醫：用錯砧板導致

等近2年！北京長峰醫院29死宣判　施工違規引爆燃19人最高判6年半

陸「解酒神器」號稱10分鐘可解　負責人：前提是「不能多喝」

2026除夕動員「16號集體洗頭」　陸網友狂熱搜「發財密碼」

陸記者臥底精神病院驚「一票正常人」　招攬病人當「賺錢工具」騙保

上海兩會開幕！2026年GDP增長目標5%左右　

陸在建大橋突垮塌！已致2死3失聯　當地曾發文「力爭」9月完工通車

陸委會：港澳旅遊警示維持橙色　建議民眾避免非必要旅行

神題還是爛題？日中學考「1979年鋼彈」反應兩極　網曝：學校特色

春節維安啟動！東港東隆宮送補給挺警　205箱物資補體力

隔熱紙納管不溯及舊車　學者籲訂落日條款

陳義信捐贈生涯文物予輔導會典藏　洪一中、張泰山到場見證

整合高雄派系！賴瑞隆邀陳其邁任競總主委　市黨部：全力支援

從莫迪、陸克文到挪威王儲妃！艾普斯坦文件引發全球政壇風暴

一刀刺死鄰居！證人替兇手喊冤：是輕輕地誤殺...爆死者也帶刀

17歲女命喪絞碎機　北市勞檢局：依職安法求處5年以下有期徒刑

舒華暴瘦後現身台灣！　「親揭近況」自招被團員虧：瘋了嗎

濫用免簽！國人赴韓當車手、詐騙案件激增　外交部：光今年1月就6件

Rosé登葛萊美嗨唱〈APT.〉！　獻吻Bruno Mars嗨翻全場

大陸熱門新聞

「大S」雕像雨天落成！陸網嘆：老天爺在落淚

湖南「永興銀樓」遭法拍 用料2.5噸白銀...純銀含量70％

陸屁孩「放火燒死薩摩耶」殘忍畫面曝

陸在建大橋突垮塌！已致2死3失聯 當地曾發文「力爭」9月完工通車

陸記者臥底精神病院驚「一票正常人」 招攬病人當「賺錢工具」騙保

秦兵馬俑唯一「綠臉戰士」原因成謎　已禁止出國展覽

陸銀樓老闆哀嚎：2天虧68萬元寧可歇業

Melody遭爆奧客登熱搜　微博掀兩派討論

陸委會：港澳旅遊警示維持橙色　避免非必要旅行

陸「解酒神器」號稱10分鐘可解 負責人：前提是「不能多喝」

陸委會：國民黨執意迎合中共辦論壇　本會深表遺憾

小情侶躲車後愛愛以為沒人　過程全被錄

30歲男起床如廁「1分鐘」即倒地猝死！

巨貪！1.37億人民幣 陸前司法部長唐一軍遭判無期徒刑

更多熱門

相關新聞

醉男猛撞停紅燈車陣釀4傷　宛如轟炸畫面曝

醉男猛撞停紅燈車陣釀4傷　宛如轟炸畫面曝

苗栗縣竹南鎮博愛街、台61線路口，昨（2）日發生4車連環撞、造成4人受傷送醫事故。李姓男子喝了許多酒仍開車上路，在路口高速追撞前方3車，李男酒測值高達1.04毫克，不僅依公共危險移送法辦，還得負起一大筆車損賠償，得不償失。

嘉義分署結合戒治資源　從源頭降低酒駕風險

嘉義分署結合戒治資源　從源頭降低酒駕風險

醉男勸友人勿酒駕 大動手腳遭壓制

醉男勸友人勿酒駕 大動手腳遭壓制

酒駕男猛撞變電箱　宜蘭歪仔歪橋周邊深夜大停電

酒駕男猛撞變電箱　宜蘭歪仔歪橋周邊深夜大停電

網傳和尚酒駕撞賓士車　台中警還原真相

網傳和尚酒駕撞賓士車　台中警還原真相

關鍵字：

解酒神器解酒廣告誇大酒精酒駕

讀者迴響

熱門新聞

具俊曄穿27年前大S送的舊物

袁惟仁愛女下決心「不做指甲了」　淚許下輩子再當父女

今「土地公尾牙」　做3事財運旺整年

言承旭見大S雕像痛到快碎了！被仔仔攙扶離開

葛斯齊深夜砲轟女星「一直欺騙社會」：妳倆姐妹可笑至極

SJ始源快閃台灣追思大S「搭廉航返韓」

估跌破6℃　「很強冷空氣」要來了

17歲少女捲入絞碎機　「左半身消失」慘亡

收「不得好死」明信片　台大醫：還投藍白在想什麼

大S雕像不像本人？網翻出「少女原型舊照」

ICU連收2名30歲中風男！他「後頸脹到腦」倒浴室

控小40歲女牙醫傳裸照勾引丈夫　正宮求償200萬敗訴

惡劣運將「行車紀錄器」曝光！　64線丟包學霸害命

三上悠亞的毛價值60.8萬！　自己都傻眼

寒流將至？周末變天「2段低溫」探8℃

更多

最夯影音

更多
「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛
具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

黃仁勳離台前拋喜訊！　輝達要在台擴建「大型據點」

黃仁勳離台前拋喜訊！　輝達要在台擴建「大型據點」

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面