陸「解酒神器」號稱10分鐘可解　負責人：前提是「不能多喝」

▲大陸某些品牌「解酒神器」涉廣告誇張不實。（示意圖／翻攝淘寶，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸社群媒體近日流傳多款號稱「10分鐘快速解酒」的「解酒神器」，誇張的廣告敘事引起外界注意。該廣告透過酒精測試儀對比畫面，營造「喝前超標、喝後合格」效果，讓不少人質疑有誤導消費者之嫌。

《中國之聲》報導，「喝一瓶飲料，十分鐘快速解酒」……在社交平台上，有所謂「醒酒飲料」打出這樣的宣傳口號，更有商家手持酒精測試儀演示「喝前超標、喝後合格」的畫面。

多支宣傳廣告影片皆以相似手法呈現，有測試者飲酒後吹氣顯示超標，隨後喝下一瓶「解酒飲料」，等待約10分鐘再測，儀器數值即顯示下降甚至恢復正常。

有商家進一步宣稱，飲用該產品可讓酒量「直接翻倍」。對此，其中一款產品公司負責人坦言，「快速解酒」有明確前提，就是「不能多喝」，僅限於飲用「1到2兩白酒」，若飲酒過量則不適用。

該負責人表示，相關測試皆在少量飲酒情境下進行，並未聲稱可在任何情況下消除體內酒精，儘管商品頁面以小字標示「喝酒不開車」，但在短影音平台的宣傳內容中，仍大量出現「短時間內酒精檢測恢復正常」的示範畫面，引導酒駕行為的不良示範十分明顯。

對此，華東政法大學韜奮新聞傳播學院副教授李歡指出，若商家暗示飲用產品可在短時間內讓酒精「測不出來」，對一般消費者而言具有明顯誘導性，可能違反《中華人民共和國廣告法》對食品功能宣稱的規範，「普通食品不得宣稱保健或醫療效果，更不能暗示可加速酒精代謝。」

值得注意的是，網路宣傳片中常見的酒精測試儀，多為市售簡易設備，與警方執法所使用、需定期校準的呼氣式酒精測試儀，在準確度上存在明顯差異，有專家呼籲，「解酒神器」並非安全保證，飲酒後駕車仍屬違法行為，相關宣傳若誤導消費者，恐對公共安全造成實質風險。