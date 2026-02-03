南投翁清晨離家晚間未歸家屬超急　警啟動迷路長輩雷達尋獲

▲竹山分局警員簡志龍再度成功協助走失長者助返家。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

近日寒流一波波來襲、氣溫急速下降，竹山鎮一名年近70歲且不良於行的老翁，日前清晨獨自離家、晚間仍未回家，家屬擔憂其安危、隨即報案協尋；警方經調閱周邊監視器畫面、循線尋找，終於在一處公車站附近發現該名走失老翁，化解一場虛驚。

竹山警分局指出，該名老翁當天清晨獨自拄著助行器外出，由於其平日清晨就常外出散步，其子女一開始並未起疑，未料直到夜幕低垂仍不見父親返家，心急如焚之下，於當日晚間6時前往延平派出所報案協尋。

警員簡志龍受理報案後，立即調閱周邊監視器畫面，發現該翁拄著助行器獨自行走，至某處公車站牌附近後消失，研判其可能搭乘公車離開，隨即擴大調閱沿線監視器，並親自前往轄內各公車站牌周邊實地查找；最後果然在一處公車站牌附近發現一名拄著步行器、神情迷惘、緩步行走的長者。

簡志龍上前關懷詢問後，確認正是家屬焦急尋找的老翁，考量夜間天氣轉涼，先將老翁安全載返派出所，由同行警員鄭巧希貼心提供熱飲與休息空間，並立即通知家屬前來接回；家屬見父親平安無事，頻頻向警方致謝；竹山分局表示，簡志龍協尋迷途老人經驗豐富、耐心細心，去年4月間就曾成功尋回清晨自行離開安養機構、推著輪椅欲返家的迷途長輩，此次再度於短短兩小時內順利尋獲走失老翁，堪稱「迷途長者救星」。

分局提醒，長者年紀日漸增長容易迷途走失，家屬應加強照護措施，例如配戴定位裝置、規律作息及改善居家安全環境；若照顧者需要休息，可撥打1966長照服務專線，申請喘息服務，由專業人員協助照護，確保長者安全。