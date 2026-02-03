　
社會 社會焦點 保障人權

媳婦誤丟「大秘寶衣櫃」130萬金飾險變垃圾　清潔隊細心尋回

▲細心清潔隊尋回民眾誤丟的金飾，失主直呼幸運。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲媳婦誤將藏有價值130萬金飾的衣櫃當成廢棄物處理。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、葉品辰／新北報導

新北市瑞芳區一名民眾日前整理家中雜物時，誤將藏有大量金飾的衣櫃當成大型垃圾丟棄，所幸清潔隊回收時機警發現異狀，並通報警方處理，在里長協助下順利找到主人，總價值近130萬元的7兩多黃金失而復得，讓失主直呼「真的太幸運了」。

瑞芳分局指出，該名民眾於1月31日將一只舊衣櫃放置在瑞芳區山尖路空地，等待清潔隊回收。昨(2)日上午9時許，清潔隊人員蔡憲朋、林秉鴻、蔡培民前往回收時，意外在衣櫃下方抽屜內發現兩個包包，打開後發現裡頭竟有三條金項鍊、一枚金戒指及一只金手鏈，總重量約7兩多，市值將近新台幣130萬元，三人立即將金飾送往瑞芳派出所報案。

▲細心清潔隊尋回民眾誤丟的金飾，失主直呼幸運。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲細心清潔隊尋回民眾誤丟的金飾，失主直呼幸運。（圖／記者郭世賢翻攝）

警方受理後，發現其中金戒指上刻有姓名，隨即循線聯繫石山里里長吳乾正協助查證。吳里長回想，日前確實有民眾請他協助聯繫清潔隊回收大型家具，警方再透過系統比對確認失主身分後，順利通知當事人到所認領。

據了解，失主在接獲警方通知前，完全不知道金飾仍放在衣櫃抽屜內，實際將衣櫃丟棄的是其兒媳婦，於1月31日晚間7時30分將衣櫃連同金飾一併丟出。得知財物失而復得後，失主對警方、清潔隊及里長的協助頻頻道謝，直呼真的非常幸運。

瑞芳分局提醒，春節前後為居家整理高峰期，民眾在清理舊家具或雜物時，務必仔細檢查抽屜、櫃子與收納盒內是否留有貴重物品，避免一時疏忽造成重大財物損失，確實確認後再行丟棄，才能安心迎接新的一年。

高雄市楠梓區日前發生一起令人氣憤的街頭暴力事件，一名馬姓男子逆向騎入行人專用道撞倒老夫婦後，不僅毫無悔意，竟還發狂痛毆兩名長者，甚至攻擊見義勇為的民眾。事件曝光後引發社會公憤，馬男的身分也隨之遭到起底，證實為高雄市環保局清潔隊員。目前環保局已緊急做出處置，強調將送考核會議處並先行停職。

好市多「金飾幾乎被掃空」　不能退貨！會員吵翻

彰化男倒垃圾突襲鄰居　當街爆全武行

搶金鍊變賣分女友　新北男不到2小時落網

陸「金飾」價格飆漲到店家都怕了

