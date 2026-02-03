旅行社人妻偷吃男同事「床單濕濕超害羞」　夫見鹹濕對話怒告

▲高雄人妻偷吃已婚男同事，丈夫發現怒告男同事，獲賠20萬元。（示意圖／取自圖庫CFP）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄一名人妻偷吃旅行社已婚男同事，兩人還大聊性事，互傳「一灘，我有感覺到」、「床單濕濕，太害羞了」等語，鹹濕訊息被人妻的丈夫發現，怒將男同事告上法院。橋頭地院審理，法官判定男同事侵害配偶權，要賠償20萬元。可上訴。

判決指出，人妻萱萱(化名)在旅行社任職，卻和男同事阿偉(化名)發展出婚外情，兩人互傳諸多露骨訊息，包含阿偉說「還好周五妳有來，不然會滿出來」、「我喜歡先慢慢的跟妳親，再進去妳身體」、「妳那天很濕，濕到都流白色的液體」、「第2次妳也有很濕」、「一灘，我有感覺到」。

萱萱也嬌羞回覆，「還好已先滿足你」、「你親我，就濕了呀」、「我自己有發現床單濕濕，太害羞了」，兩人還互相抱怨配偶與自己的性事，像是「她沒前戲一定是乾的」、「沒有愛做起來真的是像作業」「他摸了+親了身體、我還是乾的」等語。鹹濕訊息被萱萱的丈夫看到，認為按照對話兩人至少上床兩次，怒將阿偉告上法院，求償80萬。

全案審理時，阿偉辯稱，兩人分別在隔壁縣市工作，平常只有業務上的聯繫，沒有不正當男女關係，僅是像普通朋友一樣單純交流婚姻生活狀況、互相抱怨配偶，且他還要養2個小孩，經濟並不寬裕，人夫求償金額過高。

不過法官認為，兩人的對話除了討論性事，也互訴思念依戀知情，已逾越一般朋友界線，判定阿偉侵害配偶權，要賠償20萬元。可上訴。