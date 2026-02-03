長髮純情妹遭詐！找「竹聯大哥」討債又被騙　衝超商買6萬點數

▲吳姓女子（左）在網路上遇到竹聯大哥聲稱可以幫忙討債，結果又是詐騙手法。（圖／記者陳宏瑞翻攝，下同）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名吳姓女子（23歲）先前才因遇詐騙損失慘重，日前在Threads尋求慰藉，沒想到竟引來另一名「大尾網友」，對方自稱跟隨竹聯幫大哥，拍胸脯保證能幫她把錢討回來，但開口就要6萬元Apple Store點數當保證金，吳女傻傻衝超商要買點數，所幸機警店員與路竹所正妹副所長聯手攔阻，這才沒讓她二度被騙。

據了解，長相清秀的吳女，日前在社群軟體Threads上發文感嘆自己曾被詐騙，隨後一名暱稱神祕的網友主動私訊關懷，雙方相談甚歡。對方見吳女社會經驗不足，竟開始撒大謊，宣稱自己人脈廣闊，「大哥是竹聯幫的，這點小錢我幫你討！」讓吳女以為遇見救命恩人，感激不已。

對方見吳女上鉤，隨即要求她先支付6萬元的點數作為「出兵費」。吳女昨（2）日神色匆忙趕往超商，一口氣要買大量禮品卡，店員察覺有異，趕緊報警。

湖內分局路竹分駐所副所長林巧玟率員趕抵，見吳女還在猶豫，當場戳破「這都是騙人的！哪有大哥討債要點數卡的？那是詐騙集團的話術！」吳女原本還在幫對方說話，直到警方秀出過往案例，她才如夢初醒，驚覺自己差點「在同一個坑掉下去兩次」，當場嚇出一身冷汗。

湖內警分局長李明達呼籲，網路交友陷阱多，詐團常利用民眾被害後的求償心理，進行「二次詐騙」。