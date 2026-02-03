黃國昌卸任直播開抖內　四叉貓曝：「2天收到30萬」霸占排行榜冠軍

▲黃國昌。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席黃國昌2月1日卸下立委職務，針對外界關注未來去向，黃國昌提到，非常多網友關心他的直播，「請各位網友放心，還是會持續的進行，禮拜一晚上的直播還是會繼續進行，未來只會增加，絕對不會減少」。對此，網紅四叉貓今（3日）貼出截圖表示，黃國昌卸任後，迫不及待打開YT抖內功能，連開兩晚直播（2/1～2/2），兩天都霸占了台灣抖內排行榜冠軍寶座，總共收到30萬元抖內，立委月薪才20萬元，這兩年辛苦國昌老師賺少了，恭喜轉職當網紅發大財。

黃國昌日前他提到未來去向時透露，除了定期與黨團開會、到中央黨部辦公以及投入新北市長選舉、重披律師袍，非常多網友關心他的直播，「請各位網友放心，還是會持續的進行，禮拜一晚上的直播還是會繼續進行，未來只會增加，絕對不會減少」。

四叉貓今日則貼出截圖指出，恭喜黃國昌，卸任後，迫不及待打開YT抖內功能，連開兩晚直播（2/1～2/2），兩天都霸占了台灣抖內排行榜冠軍寶座。

四叉貓指出，這兩天總共收到30萬元的抖內，立委月薪才20萬元，這兩年辛苦國昌老師賺少了，恭喜國昌轉職當網紅發大財。

▼四叉貓貼出截圖。（圖／翻攝自Facebook／四叉貓）