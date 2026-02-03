滑雪注意！22歲澳女「背包扣環卡纜車」吊掛亡　日雪場急設警示

▲ 雪場業者呼籲遊客將背包放在胸前或身側。（示意圖／記者蔡玟君攝）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本長野縣小谷村栂池高原滑雪場1月30日發生離奇纜車意外，一名22歲澳洲女遊客因背包腰部扣環卡進纜車座椅間隙，下車時整個人連同背包遭纜車拖行吊掛半空，緊急搶救後仍於1日宣告不治。事發後長野縣內各大雪場紛紛加強安全宣導，呼籲遊客搭乘纜車時務必將背包改抱胸前或放在身旁。

背包腰扣未固定釀禍 女遊客慘遭纜車拖行

綜合《長野放送》等日媒，事發於當天上午約9時15分，女子從栂池山岳度假村頂端搭乘雙人座纜車下山，抵達終點站準備下車時卻發生意外。滑雪場營運公司會同警方調查後指出，她當時將背包胸前固定帶扣緊，但腰部扣環卻未固定，導致扣環在下車瞬間卡進座椅縫隙。

由於胸帶還緊扣在身上，背包無法脫落，女子隨即被持續運轉的纜車拖往迴轉區域，整個人呈懸吊狀態。監視小屋值班人員目擊異狀後立刻按下緊急停止鈕並展開救援，但女子被救下時已無呼吸心跳，送醫急救仍回天乏術。

長野各雪場加強安全宣導 增設多語警示

這條纜車路線現已暫停營運，業者表示將全面檢討防護措施，其他雪場也紛紛加強防範。長野市戶隱滑雪場自1月31日起在纜車乘車處增設多國語言警示看板，以日文、英文及圖示提醒遊客「背包請抱在胸前或放置身側」。

該雪場管理人員三井豐表示，「身為同縣滑雪場管理者，深感這是令人痛心的事故。即便只是細小的繩索都有可能勾住設備，因此我們加強提醒背背包的遊客改變攜帶方式，最重要的是聽從工作人員指示。」業者也加強員工訓練，要求遇到危險狀況立即停機，避免類似悲劇重演。