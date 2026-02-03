最感傷的失智！63歲翁記憶斷層仍要找妻　警曝他想去獅子鄉

▲枋寮警方助吳姓男子返家。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

63歲吳姓男子欲前往獅子鄉探望妻子，卻因失智迷路至枋寮鄉街頭，民眾發現報警。枋寮警方迅速到場，耐心安撫並查證身分，成功聯繫妻子將其安全帶回派出所照護。妻子感謝警方即時協助，警方也呼籲民眾關注高齡及身心狀況不佳親屬，遇需協助者立即通報，共同守護長者安全。

枋寮警分局建興派出所日前接獲民眾報案，稱於水底寮地區某涼亭發現一名男子神情茫然、不發一語，疑有失智情形，亟需警方到場協助。

警員沈柏霖、徐莉珊獲報後馳赴現場，見他交談時溝通顯有困難，無法清楚表達身分及所在位置，僅能模糊表示來自屏東縣林邊鄉。員警耐心安撫其情緒，並查證身分係63歲吳姓男子，將其帶返派出所安置照護。

值班員警陳昭穎立即利用警政資訊系統查詢，成功聯繫上簡姓妻子。經了解，簡女其娘家位於獅子鄉，吳翁近期罹患失智症，記憶多停留於過往時期，經常誤以為妻子仍居住在獅子鄉，因而獨自從林邊鄉住家騎乘機車外出尋找。簡女對警方即時且細心的協助深表感激。

枋寮分局長盧恒隆表示，員警秉持服務熱忱，主動積極協助民眾，充分展現警察關懷社會、守護民眾的正面形象，殊值嘉勉。提醒儘量減少長者或身心狀況不佳的親屬單獨外出，若民眾在街頭看見疑似需要協助的長者，也請主動通知警方，共同守護長者安全。