社會 社會焦點 保障人權

11歲女童離奇身亡隔天1家7口中毒！高大成揭粉紅屍斑關鍵

記者劉邠如／綜合報導

新北市土城區發生一起一家七口一氧化碳中毒事件，詭異的是，該家庭中，11歲長女在事發前一天，竟然是離奇陳屍在5樓臥室內。對此，知名法醫高大成受訪時直言，推測女童死亡原因應該也是因一氧化碳，且其是恐怖的「隱形殺手」，一旦感覺到頭暈，通常距離「再見」只剩幾分鐘時間。他認為應嚴格規定熱水器要安裝在室外，畢竟奪命速度太快，要等到事發靠人察覺脫困，幾乎是不可能的事。

▲法醫高大成提醒，熱水器絕對不能安裝在室內。（圖／記者劉邠如攝）

▲法醫高大成提醒，熱水器絕對不能安裝在室內。（圖／記者劉邠如攝）

11歲妹先走...為何沒警覺？高大成：粉紅屍斑是關鍵

針對該案11歲女兒在前一天就出現症狀甚至死亡，家屬卻未第一時間警覺，高大成指出，一氧化碳中毒者的屍斑會呈現非常漂亮的「粉紅色」。由於小孩子皮膚通常較白皙，若經驗不足，家屬或醫護人員在第一時間很可能誤判死因。

高大成感嘆，若第一時間有報警驗屍，法醫一看粉紅色屍斑就能立刻斷定是一氧化碳中毒，或許就能及時要求全家檢查熱水器，避免後續的集體中毒憾事。


高大成也從物理特性分析，一氧化碳的分子量比空氣輕，產生後會不斷向上飄移，「這就是為什麼熱水器裝在5樓，死掉的往往是住6樓頂加的人。」


他更舉例，許多燒炭自殺的現場，躺在床上（高度較高）的人已經身亡，但跌落在地板（高度較低）的人反而還有救，因為一氧化碳會浮游在上方，下方的二氧化碳與氧氣相對較重，量也比較多。

「想靠自救是不可能的」 驚人奪命速度曝光

許多民眾也許會認為，若是未能將熱水器裝在室外，是否有可能靠自己「覺得不舒服再逃就好？」高大成直接給了否定的答案：「不要異想天開！」他解釋，一氧化碳與血紅素結合的能力是氧氣的 200 倍，這意味著體內血氧會被瞬間奪走。

「一開始你會頭暈、噁心、嘔吐，你以為是今天精神不好，但差不多過10分鐘就死掉了！」高大成強調，多數人都是在漸漸昏迷中睡著，根本沒有機會求救。

99% 悲劇來自熱水器！高大成呼籲全國改裝

高大成直言，台灣 99.9% 的中毒案件都是因為熱水器安裝在室內，「只要點火洗澡或洗手，一氧化碳就出來了。」他呼籲全國應該發出警告，所有安裝在室內的熱水器都必須強制改裝或外移，否則這類憾事只會每天發生。
他最後提醒，雖然瓦斯有加臭味，「但等你聞到那個味道時，通常已經來不及了（指接近死亡）。」預防勝於治療，檢查熱水器是否安裝通風處，才是唯一的保命符。

女餵不明藥物殺2兒　高大成：折磨2hrs慘死

女餵不明藥物殺2兒　高大成：折磨2hrs慘死

台中市1名31歲女子疑因精神狀況差，餵食不明藥物給2名分別是8歲及3歲的兒子，造成2子死亡，女子還在醫院救治。法醫高大成認為，現今的安眠藥，成年人如果「吃到飽」也不會死，反而是臟器還不成熟的幼童，恐會因為肝腎臟逐漸衰竭，慢慢折磨而死，他痛斥生母利用藥物非常可惡，毫無疑問就是故意殺人。

割頸嫌2周前曾求助高大成！盼幫平反毒品案

割頸嫌2周前曾求助高大成！盼幫平反毒品案

旅社私接2電線偷電　被抓包判賠137萬

旅社私接2電線偷電　被抓包判賠137萬

刀刀見骨！高大成揭「父母滿手傷」原因

刀刀見骨！高大成揭「父母滿手傷」原因

阿嬤丟失孫子 警到花生田裡找回

阿嬤丟失孫子 警到花生田裡找回

