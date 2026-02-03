快訊／虐殺女友棄保潛逃！陳修將持槍彈再被判刑6年半

▲陳修將涉殺女友遭判刑確定卻棄保潛逃，去年5月落網，警方在他身上搜出手槍及子彈。（圖／資料照）



記者白珈陽／台中報導

遺體修復師陳修將涉嫌虐殺胡姓女友，先前已遭判刑10年10月確定，去年5月間因棄保潛逃遭到警方圍捕，當時陳以辣椒水襲警，還被搜出1把改造手槍及50發子彈，一審依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪判6年6月、併科罰金10萬元；陳不服上訴，台中高分院今天（3日）審結，駁回上訴。

檢警調查，陳修將去年4月初在台南關廟區，向1名男子處取得槍彈，警方將他逮捕後，更在他腰間搜出1把已上膛的改造手槍、2顆彈匣及裝有50顆子彈的2個子彈盒，他以辣椒水襲警拒捕，造成2名員警受傷。

一審彰化地院審酌，陳修將明知槍彈為管制物品仍非法持有，對社會治安造成潛在威脅，加上他過去曾有公共危險罪前科，素行不佳，儘管坦承犯行，但考量其持有子彈數量非少，危害性高，因此判處6年6月徒刑，併科罰金10萬元。

陳提起上訴，台中高分院今天審結，由審判長石馨文，法官陳茂榮、陳宏瑋組成合議庭，駁回陳修將的上訴。

回顧案情，2021年10月，陳修將因債務問題與胡姓女友入住彰化某汽車旅館，2人前一晚還與他人進行性行為，未料陳修將因懷疑女方出軌，竟多次施暴，導致胡女全身多處瘀傷、腦出血，最後口吐咖啡色液體不治。驗屍報告顯示，胡女體內檢出搖頭丸、大麻及多種藥物反應，包括喵喵、4甲基麻黃鹼及一粒眠等。

案經檢方依殺人罪起訴並求處重刑，一審改依傷害致死罪判刑9年6月，二審加重為10年10月，最高法院駁回上訴，全案定讞。判決確定後，陳修將未依規定於前年5月底報到入監，彰化地檢署除聲請沒收其30萬元交保金，並發布通緝，經過警方長期監控，彰化縣刑警大隊鎖定陳修將藏身於員林市一處租屋處，於去年5月5日晚間趁其外出時展開圍捕，不僅將陳修將逮捕歸案，並起出手槍及子彈。