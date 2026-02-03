集集燈會2／15登場　7米金馬主燈feat.80年代復古街區

▲集集燈會將於春節連假首日開幕。（圖／集集鎮公所提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

2026集集燈會將於2月15日至3月3日登場，鎮公所指出，今年燈會大玩「時空穿越」梗，首度以「現代氣膜藝術」和「懷舊復古市街」雙主軸搭配呈現，包括高達7米金馬主燈、銀河蒸氣火車與石虎兄妹，並復刻1980年代老街，更提供總價15萬元的百項家電作為抽獎禮品，邀請全台民眾齊度最不一樣的新年。

鎮公所介紹，有別於傳統燈會的骨架繃布，今年集集燈會主燈區（集集火車站、民權路沿線）大膽引進氣膜燈技術，利用其圓潤線條與柔和透光性，打造出多處必拍亮點：1. 7米高主燈結合現代充氣工藝與幾何美學，在夜晚點亮後化為溫暖發光體，象徵「馬到成功」的希望之光；2. 半透明、如霓虹般閃爍的虛擬蒸氣火車，彷彿從時空隧道駛出的銀河列車，車頭旁坐落著大型石虎氣球，營造出虛實交錯的視覺饗宴；3. 由集集大山守護神「集集」與花漾精靈「阿集」兄妹坐鎮，象徵守護生態與引領遊客穿梭花藝隧道的嚮導；4. 集集著名的「農產地標」將傳統農特產轉化為充滿生命力的氣膜使者，讓遊客感受到土地孕育的甜蜜與熱情。

此外，集集火車站前廣場也將化身為夢幻「星空遊樂園」，滿天燈串如銀河瀑布般垂掛灑落，與古樸的鐵道相互輝映，營造出浪漫氛圍，地面則是由感應光球、可愛迷你馬與石虎家族組成的「光之森林」，透過感應球燈的互動設計，讓賞燈遊客走入光影之中，與可愛的裝置藝術近距離合影；副燈區武昌宮更完整復刻1980年代的台灣日常場景：理髮廳的旋轉燈、柑仔店的零食罐、教室木桌椅與銀鋒冰果室招牌，中央更設置童玩互動區，讓大小朋友重溫純真年代。

鎮公所提醒，2月15日（日）開幕夜晚間6時於民權路主舞台舉辦點燈儀式，現場摸彩箱將抽出電視、冰箱、洗衣機、iPad等家電大獎，入場再送限量500份嘉年華發光小禮；2月17日（初一）至21日（初五）新春週，每晚都兒排不同主題表演（青春、台灣、民歌、歡笑、原民之夜），且每日晚間6時起發放號碼牌，送出「火車載福燈籠」（日限100份）及「馬年開運吊飾」（打卡免費領，日限160份）。

另為疏解春節車潮，鎮公所規劃「燈會遊園接駁車」小火車體驗，同時導入「智慧燈遊LINE一指通」，民眾使用手機即可掌握全部活動資訊。

【交通接駁資訊】

• 接駁日期：2/17-2/21。

• 接駁路線：民權路星雨廊道入口處 <---> 民權路跟八張街口。

• 時刻表（約每30分鐘一班）：

o 集集火車站發車：首班 17:00 / 末班 22:00

o 民權路跟八張街口發車：首班 17:15 / 末班 21:45

【2026集集燈會 活動總表】

• 活動名稱：2026集集燈會暨水資源宣導活動

• 展出日期：2026年2月15日 - 3月3日

• 地點：

o 主燈區（現代氣膜風）：集集火車站、民權路

o 副燈區（懷舊復古風）：武昌宮廣場

• 官方資訊：請搜尋「集集鎮公所」粉絲專頁或加入官方LINE。