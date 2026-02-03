　
大陸 大陸焦點 特派現場

2026除夕動員「16號集體洗頭」　陸網友狂熱搜「發財密碼」

▲▼ 除夕洗髮（發）諧音發財 。（「圖片為 AI 生成，經編輯審核」）（AI協作圖／記者任以芳製作，經編輯審核」）

▲大陸網友集體號招除夕洗髮（發）諧音發財 。（AI協作圖／記者任以芳製作，經編輯審核）

記者任以芳／綜合報導

近日大陸「16號集體洗頭」話題在網路爆紅，2026年2月16日適逢除夕，民間流傳「初一洗頭會洗走財運」，眾多民眾因此選在除夕當天「集體沐浴」，寓意洗去舊歲塵埃，以清爽姿態迎接新春。

大陸社群平台出現罕見的「全國集體洗頭」現象，相關話題衝上熱搜。這場看似幽默的網路行動，實則承載了深厚的文化底蘊。由於民間深信大年初一洗頭會「洗走」財運，且初一、初二適逢「水神生日」，大量民眾選擇在除夕午夜前完成清潔。

這場被網友戲稱為「最後一刻的救贖」的集體洗頭潮，核心動機在於華人對「財氣」的極度重視。在漢語語境中，「髮」與「發財」的「發」字諧音，大年初一作為歲首，是一年財氣萌芽的關鍵時刻。

民間邏輯認為，若在正月初一動水洗頭，等同於將剛到門口的「發」給沖洗殆盡，極為不吉。這份心理暗示在講究「意頭」的廣東等南方地區尤為盛行。

除了諧音梗，這項習俗更可追溯至古代的神話信仰。相傳正月初一與初二兩天是「水神」的誕辰，古人為了表達對水神的尊敬，避免驚動神靈，這兩天會盡量減少大量用水的活動，包括洗頭與洗衣，希望透過兩天的克制，換取水神保佑未來一年的風調雨順、財源廣進。

歷史上，對於「洗」的禁忌更有其深層避諱。由於「洗」在部分古音中與「死」相近，在追求開門大吉的新年第一天，任何可能觸及負面諧音的行為都會被嚴格禁止。

除了洗頭禁忌，初一還有許多有趣的「財運保護令」。例如「忌吃稀飯」是怕未來一年日子過得潦倒拮据；「忌掃地」是擔心把剛進門的財氣掃出門外。這些禁忌在現代生活中雖然逐漸簡化，依然是農曆新年十分有趣的歷史傳承。

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛
具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

黃仁勳離台前拋喜訊！　輝達要在台擴建「大型據點」

黃仁勳離台前拋喜訊！　輝達要在台擴建「大型據點」

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

