政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高鐵雲林站被指「營運黑洞」　許宇甄反駁：鄉親是搶不到票

▲▼ 高鐵雲林站 。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲高鐵雲林站。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者崔至雲／台北報導

針對近日媒體報導將高鐵「苗彰雲」三站列為營運後段班，甚至以「營運黑洞」形容。立法委員許宇甄今（3日）駁斥，雲林站並非運量低迷，而是班次嚴重不足導致供不應求的惡性循環。她強調，雲林鄉親不是不搭高鐵，而是根本搶不到票，政府不應以錯誤的數據解讀來掩蓋長期忽視雲林交通權益的事實。

許宇甄表示，根據最新統計，高鐵雲林站2025年10月進出站人次已突破35萬大關，在每小時僅有一班車的限制下，成長力道依然強勁。然而，許多雲林子弟因票源稀缺，被迫轉往台中或嘉義站搭乘，這些「被迫外流」的運量最後卻被算在鄰近車站頭上，導致雲林站數據被嚴重低估。許宇甄認為，這不是運量低，這是供給端被扼殺後的假象。

許宇甄進一步分析，雲林籍子弟遍布全台，特別是台北市、新北市、桃園市等地的雲林同鄉會，規模皆達數十萬人，整體北漂雲林鄉親超過百萬。每逢假日，這群外地打拚的子弟返鄉需求驚人，如果高鐵公司與交通部長期以「設籍人口」或「現行旅次」來評估運能，持續以不精準的數據推諉增班責任，是對支持國家建設的雲林人極大的不公平。

許宇甄強調，交通建設的核心在於「區域平權」與「社會責任」，她與張嘉郡、丁學忠委員已多次聯手要求高鐵公司，在高鐵採購新車到位後，必須優先配置運能於雲林站，重視雲林運量需求，達到每半小時一班車目標。徹底解決鄉親「看得到、坐不到」的交通痛點。

最後，許宇甄向交通部與高鐵公司喊話，應立即針對雲林站進行更精準的運量評估，而非躲在失真的數據背後怠惰。她強調，高鐵的營運紅利應回饋給所有乘客，未來她將在立法院持續緊盯增班進度，捍衛雲林人的交通尊嚴，直到中央給出具體的增班時程表為止。
 

02/01 全台詐欺最新數據

403 2 1245 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

雲林北港武德宮近年積極導入科技與創意元素，將傳統信仰場域與現代應用結合。自林安樂主委上任以來，廟方陸續引進導覽機器人Pepper、AI解籤系統與人流統計設備，並嘗試發行NFT錢母，讓參香、祈福與數位科技產生新的連結，同時也持續投入文創商品的開發，拓展信仰文化的多元呈現。

雲林站被點高鐵營運黑洞　張嘉郡不忍了：假日、連假常一票難求

偽裝「地板清潔劑」叩關！海巡查獲黑心禽流感疫苗

雲林古坑台3線車禍　2車對撞5人受傷送醫

關鍵字：

高鐵雲林許宇甄

