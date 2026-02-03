30歲前跌一跤！他曝「慘賠經歷」半桶金沒了：人生像被掏空

▲原PO在30歲前跌了一跤。（示意圖／記者鄺郁庭攝，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

一名27歲的男網友近日透露，自己在30歲前遭逢重大挫折，因接觸自身認知外的投機產品，導致損失了約半桶金。雖然目前的經濟狀況尚能支撐日常生活與房租，但仍對未來感到迷茫，有沒有人能給他一點方向？貼文曝光後，引起討論。

投機賠掉半桶金，他嘆人生像被掏空

這名男網友在Dcard上，以「30歲前跌得最慘的一跤」為標題發文，提到自己今年27歲，近期因投機玩了認知範圍外的東西，賠掉了辛苦積攢的半桶金。原PO說，雖然他並未背負貸款，生活也能照常運作，但他卻覺得自己很糟糕，甚至感覺整個人生被掏空，情緒深受影響。

下班生活剩看盤，就像無情的上下班工具

原PO透露，他出社會幾年後，目前的下班生活只剩下看盤與刷短影音。他表示自己不想再被上下跳動的數字左右情緒，卻找不到可以替代的生活方式。工作方面他也選擇躺平，雖然有一名穩定的女友，但對於未來完全沒有方向，感覺自己已變成無情的上下班工具，有人能給他一點建議嗎？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「半桶金而已，這麼小的錢，好好工作一陣子就存回來了」、「半桶金還好，打拚一年又是一條好漢，我弟賠了一桶金還是快樂的生活，每天認真的上班」、「至少你學會了這一課，而不是退休金被騙光」、「其實還好，只要不是借貸，就當做學教訓，這錢你不是賠不起，生活也不影響，你只是需要轉換一下心態」、「先躺一陣子吧，有想做的事情再起來」。