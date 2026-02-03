怕頭髮沾染火鍋味！羅志祥「1招護髮」超鬧　網笑了：學起來

▲羅志祥陪經紀人一起用塑膠袋套頭。（圖／翻攝自Facebook／羅志祥 SHOW）

網搜小組／曾筠淇報導

很多人喜歡在冬天吃火鍋，但卻害怕頭髮、衣服沾染火鍋味。藝人羅志祥近日在社群平台上分享趣事，透露經紀人小霜因為擔心吃火鍋會讓頭髮沾染異味，所以竟使用塑膠袋包頭。畫面曝光後，引起討論，網友紛紛直呼「新招嗎！下次試試」、「我老婆昨天才講一樣的」。

預防頭髮沾染火鍋味 經紀人把塑膠袋套頭上

[廣告]請繼續往下閱讀...

羅志祥在臉書粉專上發文表示，經紀人小霜因為不想要頭髮留下火鍋的味道，但在現場找不到浴帽，因此索性拿一般的塑膠袋套在頭上，藉此保護頭髮免受火鍋味的「攻擊」。

被要求一起套頭 羅志祥義氣喊「好，我陪」

羅志祥透露，小霜不僅自己戴上塑膠袋，還要求他也要一起戴，理由是想要有人可以陪伴。面對這個要求，羅志祥展現義氣，表示「好，我陪」，但他也笑稱全場只有他們兩個人戴著塑膠袋，這種另類的打扮讓他覺得非常有「Hip Hop」的感覺。

貼文一出，引起網友熱議，「做了我不敢做的事情」、「那怕衣服有味道可以穿輕便雨衣」、「你教會我新招了，學起來」、「兩個顯眼包，這樣悶著流汗還是會有頭皮味吧」、「超級時尚」、「就算頭髮沒火鍋味但身上還是會很重的火鍋味啊」、「那直接穿雨衣咧，全身都會保護到了」。李明川也回應，「很懂生活的小霜」。