系統性改善學校設施！花蓮去年挹注6400萬　全縣60校園受惠

▲▼花蓮縣114年度共補助經費逾新台幣6,400萬元，協助改善校園環境及設施設備，提升教學與學習品質。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府教育處自113年起系統性地推動縣內學校設施設備改善，並以各校提報「總體計畫」的方式辦理，請學校先行盤點校內設施狀況，並依急迫性及重要性進行優先排序後報府，作為後續審查與核定依據，以提升整體資源配置效益。

學校完成提報後，教育處依計畫內容及經費編列情形辦理審查，並視案件性質及實際需求，適時辦理實地會勘，據以核定補助項目與金額。經盤點，114年度共補助美崙國中等60校，補助經費逾新台幣6,400萬元，協助學校逐步改善校園環境及設施設備，提升教學與學習品質。

縣長徐榛蔚表示，縣府長期重視教育發展與校園安全，透過制度化的整體規劃與分年推動，責成縣府團隊與學校密切合作，從實際需求出發，持續優化校園設施設備，為師生打造更安全、完善且有利學習的教育環境。

教育處長翁書敏指出，114年度補助重點涵蓋辦公及教學空間設備更新、防水隔熱工程、活動空間周邊地坪整修及老舊設施維護等項目，補助案例包括鶴岡國小辦公設備更新、明義國小防水隔熱改善，以及豐濱國中活動中心周邊地坪改善工程。未來教育處將持續透過總體計畫機制，強化校園設施管理與維護，循序改善校園環境，確保補助資源發揮最大效益，提供師生安全、舒適且友善的學習空間。