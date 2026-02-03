春節維安啟動！東港東隆宮送補給挺警　205箱物資補體力

▲東港東隆宮贈送205箱泡麵、牛奶花生給東港警分局。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

115年加強重要節日安全維護工作將於2月9日至23日展開，東港東隆宮董事長潘慶士率董、監事團隊至東港警分局慰勞員警及協勤民力辛勞，贈送205箱泡麵、牛奶花生補給品，感謝警民齊力維持廟會及春節期間治安與交通平穩，並提醒同仁注意安全健康，共同守護民眾安心過節。

115年加強重要節日安全維護工作於2月9日22時起跑，至2月23日24時止為期15日，東港東隆宮董事長潘慶士特於今(3)日上午，率領董、監事團隊蒞臨東港警分局慰勞員警及義警、民防、義交等協勤民力執勤辛勞。

潘董事長特別感謝東港警分局及協勤民力長期協助廟會平安祭典及各項活動安維及交管執勤，使祭典及各項活動均能圓滿完成，肯定東港警分局具體成果表現並贈送泡麵及牛奶花生等補給品205箱，供大家補充體力，且提醒同仁及民力執勤時特別注意自身安全及身體健康，東隆宮會以實際行動支持警察，做所有員警最堅強的後盾。

東港警分局長高志正表示，東港東隆宮團隊支持警政工作不遺餘力，也非常感謝給予分局支持及鼓勵；農曆春節即將到來，本次假期長達9天（2月14日起至2月22日止），本分局全力維持春節期間治安平穩及交通順暢，並統合義警、民防、義交等民力及相關行政機關等維安力量，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為工作主軸，並加強查緝詐騙集團及宣導防竊、防搶、反詐等工作，全力整備115年加強重要節日安全維護工作，讓民眾安心、快樂過好年。