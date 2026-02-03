快訊／毛嘉慶傳性騷　民眾黨中評會：請選策會暫停該選區初選民調

▲民眾黨中壢區議員擬參選人毛嘉慶。（資料照／記者周宸亘攝）

記者蘇靖宸／台北報導

民眾黨中壢區議員擬參選人毛嘉慶在加入民眾黨之前，疑有性騷事件，遭黨員向中評會舉報。對此，民眾黨中評會今（3日）表示，此事茲事體大，後續有深入調查之必要，決議請選舉決策委員會暫停該選區初選民意調查。民眾黨主席黃國昌也說，性騷擾零容忍是本黨非常重要核心價值，民眾黨會用最高標準要求所有從政同事。

民眾黨3日上午發聲明指出，針對第三方檢舉本黨的性平爭議一案，中評委主委李偉華表示，中評會2日晚上召開會議，針對該案進一步討論，鑒於收到本案當事人提供的新事證，中評會認為茲事體大，後續有深入調查之必要。中評會決議，請本黨選舉決策委員會暫停該選區初選民意調查。

李偉華強調，為了維護本黨的黨紀及社會聲譽，中評會已達成如上決議，且選決會應確保初選之公正與公平，並昭社會公信。李偉華進一步補充，本黨對於任何違反性別自主意願之言行，一向採取「零容忍」態度。為保護黨員隱私，呼籲各界停止無端的影射及攻擊，黨籍從政同志更應自惕自愛、謹言慎行，勿使本黨蒙塵。

李偉華強調，中評會將依本黨紀律評議裁決準則及相關法規，加速本案之調查，落實政黨誠信與性別平權價值。

另外，黃國昌3日在立法院受訪時指出，對民眾黨而言，尊重性平，對於性騷擾零容忍，是本黨非常重要核心價值；相關事情進入中評會程序，也尊重當事人隱私跟相關法律對當事人身分保密保護規定，因此中評會會依照相關法律與本黨相關規章進行調查處理。黃國昌強調，對於這些有關性平價值的尊重及相關行為規範準則要求，民眾黨會用最高標準要求所有從政同事。

▼黃國昌3日在立法院受訪。（圖／記者湯興漢攝）

