壓制惡徒勇救老夫妻竟遭反告　正義男大生嘆：台灣法律就是這樣

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名馬姓男子逆向騎入行人專用道撞倒老夫婦後，發狂痛毆兩名長者，見義勇為的簡姓男大生路過上前制止，卻反遭馬男提告，引發公憤。簡同學今日接受陳其邁表揚，被問及遭到提告回應無奈表示，那是他的權益，台灣法律現在就是這樣，但他當下並沒有反擊，會不會告成功就看台灣的司法。

簡同學今日受邀出席市政會議接受市長陳其邁表揚，他表示，能被表揚很榮幸，希望大家都可以見義勇為，並注意自己在外面的安全，也不忘提醒「要買防狼噴霧」。

▲▼高雄正義男大生路過勇救老夫妻，父母、家人及女友陪同他接受表揚。（圖／記者賴文萱攝）

對於馬男遭移送後卻無保飭回，以及反被提告傷害罪，簡同學說，擔心是一定會的，無奈吐「台灣的法律現在就是這樣，希望以後能改正。」

但是他相信，他當下沒有去反擊，就只有讓他不要動而已，要告我是他的權益，那會不會成功，就看台灣的法律司法，他也強調，他一定會提告馬男傷害罪。

簡同學的爸爸則說，其實小孩是發揮他應該做的事情而已，那本身的教育方式其實就是做一個良善市民，但他後續也有教導小孩，包括如果遇到這種事情可以有更完善更周全的方式。至於針對提告問題，會完全交由司法，會正面面對這件事情。

▲逆向騎車還打人的馬男（遭壓地者），證實為環保局清潔人員。（圖／簡姓馬大生提供）

回顧這起惡劣衝突案，1月30日下午4時許，一對年過六旬的老夫婦正散步於楠梓區惠民捷道的行人專用區，未料55歲的馬姓男子竟違規逆向騎乘機車闖入，當場撞上兩名老人家。當林姓老翁與梁姓妻子要求報警處理時，馬男竟瞬間情緒失控，不僅未下車道歉，反而揮拳對兩名長者殘暴毆打。

正當暴力持續時，21歲的簡姓男大生路過現場，見林男已被打得頭破血流，立即挺身而出制止，卻反遭馬男持安全帽猛力攻擊，所幸簡男反應機敏，隨即反擊並將體力不支的馬男壓制在地，隨後由獲報趕抵的警方當場逮捕。

馬男的暴行並非偶發事件。據警方資料進一步追查發現，這已不是他第一次在街頭逞兇，去年10月間，馬男就曾於楠泰街一帶因行車糾紛，手持磚塊對路人叫囂恐嚇，當時雖未成傷且雙方未提告，但也留下了暴力的前科紀錄。

如今馬男的身分曝光，確定其為環保局清潔隊職工，此舉嚴重損害機關形象。對此，高雄市環保局隨即發表聲明，直指該員行事風格極度不當，目前已先行暫停其勤務執行，後續將召開職工考核會進行嚴厲議處，絕不包庇。

據了解，除了林姓老翁、梁姓妻子和簡姓男大生告馬男傷害罪外，馬男也反告林姓老翁、簡姓男大生妨害自由及傷害，形成3人互告，警方將依簡等3人正當防衛之事實、事證報請檢察官據以偵辦，並將馬男移送到橋頭地檢署，林姓老翁及簡姓大學生函送，檢察官訊畢，將馬男無保請回。