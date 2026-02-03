　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

曹興誠敗訴聲請再議遭駁回　謝寒冰：當初說照片一定是假的人咧？

▲曹興誠。（圖／記者李毓康攝）

▲曹興誠。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

媒體人謝寒冰2025年2月爆料聯電創辦人曹興誠與小三露骨照，曹興誠當時控告謝寒冰涉嫌違反《選罷法》、《個資法》、不實性影像等罪，台北地檢署以影像鑑定幾乎沒深偽情形等理由，處分不起訴謝寒冰，曹興誠不服聲請再議，高檢署認為聲請無理由，裁定駁回。對此，謝寒冰今（3日）表示，「當初說照片一定是假的，說我肯定敗訴，會哭著去求他的人咧？曹董被打臉一次不夠，還努力爭取再打一次，難道是有抖M嗜好」？

謝寒冰去年2月網路直播爆料多張曹興誠與小三露骨照，引起各界議論，曹興誠當時表示將提告求償1億，並批評「我合理推測，這是中共非法取得的個人隱私，交給謝寒冰充當打手，意圖誹謗我的聲譽、阻礙罷免」。

檢察官將謝寒冰公布的影像送交刑事局、調查局進行鑑定，除1張「無法判斷」外，其他的都沒有發現深偽，無法認定有人以電腦合成或其他科技方法製作偽造影像，也難認定謝寒冰有何散布謠言情事；此外，曹興誠當時是立委徐巧芯罷免案領銜人，從事政治活動與公共利益緊密相關，謝寒冰使用相關影像質疑曹興誠與中國女子過從甚密，屬合理評論範疇，合於《個資法》規範，因此處分不起訴。

後續，曹興誠不服，向高檢署申請再議，不過高檢署認為聲請無理由，裁定駁回。

對此，謝寒冰表示，「那些當初說照片一定是假的，說我肯定敗訴，會哭著去求他的人咧？曹董被打臉一次不夠，還努力爭取再打一次，難道是有抖M嗜好」？

▼媒體人謝寒冰再爆多張曹興誠與小三合照。（圖／翻攝自YouTube／謝寒冰）

▲▼媒體人謝寒冰再爆多張曹興誠與小三合照。（圖／翻攝自YouTube／謝寒冰）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
403 2 1245 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
日本滑雪出事！22歲女吊纜車身亡
全台最大好市多！　紅色招牌掛上了
謝典林秀「1500萬元NBA球員卡」　被問怎有錢買？跩樣回1
快訊／聯結車撞進早餐店！　多人受傷
英雄回家了！勇消詹能傑引靈沿途鳴笛返隊　同仁淚別最後一程
快訊／板橋40多歲男倒家門口！路人發現已屍僵亡
新車「貼超黑隔熱紙」罰1800元或吊照　民眾可檢舉
不只劉書彬裝潢！新白委洪毓祥鑿牆大改格局

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

整合高雄派系！賴瑞隆邀陳其邁任競總主委　市黨部：全力支援

17歲女命喪絞碎機　北市勞檢局：依過失致死罪將雇主嫌移送法辦

濫用免簽！國人赴韓當車手、詐騙案件激增　外交部：光今年1月就6件

還原王義川主動致電　陳清龍：未來福國利民法案大家坐下來談

王義川陳清龍通話稱「好好講」　牛煦庭：不好好講話的是民進黨

不只劉書彬裝潢！新白委洪毓祥「鑿牆闢新門」　澄清「自掏腰包」

秀放棄大陸國籍證明、赴陸申請遭拒　李貞秀：絕對效忠中華民國

黃國昌卸任直播開抖內　四叉貓曝：「2天收到30萬」霸占排行榜冠軍

曹興誠敗訴聲請再議遭駁回　謝寒冰：當初說照片一定是假的人咧？

高鐵雲林站被指「營運黑洞」　許宇甄反駁：鄉親是搶不到票

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

黃仁勳離台前拋喜訊！　輝達要在台擴建「大型據點」

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

日本世紀大雪「青森積雪178cm」2周釀18死249傷

驚悚！高雄聯結車急煞「鋼鐵軸心」噴出　路邊轎車慘遭砸

唐治平宣布重新出發！　憶亡母「她在另一邊支持我」

伊朗最高領袖警告「恐爆區域戰爭」　川普回應了

周末強烈冷氣團報到！北台灣濕冷入夜再下探11度

整合高雄派系！賴瑞隆邀陳其邁任競總主委　市黨部：全力支援

17歲女命喪絞碎機　北市勞檢局：依過失致死罪將雇主嫌移送法辦

濫用免簽！國人赴韓當車手、詐騙案件激增　外交部：光今年1月就6件

還原王義川主動致電　陳清龍：未來福國利民法案大家坐下來談

王義川陳清龍通話稱「好好講」　牛煦庭：不好好講話的是民進黨

不只劉書彬裝潢！新白委洪毓祥「鑿牆闢新門」　澄清「自掏腰包」

秀放棄大陸國籍證明、赴陸申請遭拒　李貞秀：絕對效忠中華民國

黃國昌卸任直播開抖內　四叉貓曝：「2天收到30萬」霸占排行榜冠軍

曹興誠敗訴聲請再議遭駁回　謝寒冰：當初說照片一定是假的人咧？

高鐵雲林站被指「營運黑洞」　許宇甄反駁：鄉親是搶不到票

春節維安啟動！東港東隆宮送補給挺警　205箱物資補體力

隔熱紙納管不溯及舊車　學者籲訂落日條款

陳義信捐贈生涯文物予輔導會典藏　洪一中、張泰山到場見證

整合高雄派系！賴瑞隆邀陳其邁任競總主委　市黨部：全力支援

從莫迪、陸克文到挪威王儲妃！艾普斯坦文件引發全球政壇風暴

一刀刺死鄰居！證人替兇手喊冤：是輕輕地誤殺...爆死者也帶刀

17歲女命喪絞碎機　北市勞檢局：依過失致死罪將雇主嫌移送法辦

舒華暴瘦後現身台灣！　「親揭近況」自招被團員虧：瘋了嗎

濫用免簽！國人赴韓當車手、詐騙案件激增　外交部：光今年1月就6件

市民高架司機擦撞落跑「後視鏡撞飛變導彈」　噴出命中後車燈

【表情逐漸母湯】箭頭指到誰就要去洗餐袋　爸這樣一指讓弟弟瞬間破防

政治熱門新聞

鄭麗文談和平統一　「兩岸人民接受我就接受」

快訊／民眾黨李貞秀等6人宣誓就職　首位陸配立委上任

美國參院軍委會主席罕見公開點名台灣在野黨　重批「感到很失望」

秀放棄大陸國籍證明、赴陸申請遭拒　李貞秀：絕對效忠中華民國

美國參議員怒轟藍營：為向中共低頭削減台灣國防開支　無異於玩火

詐騙人頭戶太多！外籍移工離境「帳戶將先凍結」

LIVE／賴清德舉行記者會　親曝台美經濟合作最新進度

洪孟楷再拋鞭刑修法打詐！　韓國瑜表態支持

點賴清德最新民調2新高　黃揚明：恭喜國民黨即將讓賴連任成功

快訊／毛嘉慶傳性騷　民眾黨中評會：請選策會暫停該選區初選民調

不只劉書彬裝潢！新白委洪毓祥「鑿牆闢新門」　澄清「自掏腰包」

賴清德明天記者會！關鍵圖表搶先釋出　台灣對中投資越低經濟越好

美麗島民調／鄭麗文負面評價53.5%高過國民黨　泛藍、小草不滿暴增

新頭殼民調／高雄市長支持誰？　賴瑞隆43.9%大勝柯志恩11.6個百分點

更多熱門

相關新聞

賴清德：只要中國正視中華民國存在、尊重自由民主　樂意交流合作

賴清德：只要中國正視中華民國存在、尊重自由民主　樂意交流合作

總統賴清德今（3日）上午舉行「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會，針對兩岸議題，賴清德表示，民進黨政府非常重視兩岸關係，兩岸有共同的敵人，就是天災地變、傳染病，兩岸也有共同目標，就是創造兩岸人民福祉，只要中國正視中華民國存在的事實，也願意尊重台灣人民自由民主生活的方式，只要能夠對等尊嚴，台灣很樂意跟中國進行交流合作，創造和平共榮。他也喊話在野黨，面對中國威脅，不可以不審總預算、國防預算，只進行國共合作，這對台灣來講是危險的。

曹興誠提告謝寒冰敗訴　聲請再議被駁回

曹興誠提告謝寒冰敗訴　聲請再議被駁回

嘆政治討論過度抹黑讓人灰心　綠基隆美女議員許睿慈宣布不連任　

嘆政治討論過度抹黑讓人灰心　綠基隆美女議員許睿慈宣布不連任　

評賴清德民調奇蹟回升　黃暐瀚示警藍營：反民意政黨會在選舉失敗

評賴清德民調奇蹟回升　黃暐瀚示警藍營：反民意政黨會在選舉失敗

點賴清德最新民調2新高　黃揚明：恭喜國民黨即將讓賴連任成功

點賴清德最新民調2新高　黃揚明：恭喜國民黨即將讓賴連任成功

關鍵字：

謝寒冰曹興誠敗訴駁回罷免民進黨小三露骨照

讀者迴響

熱門新聞

具俊曄穿27年前大S送的舊物

袁惟仁愛女下決心「不做指甲了」　淚許下輩子再當父女

今「土地公尾牙」　做3事財運旺整年

言承旭見大S雕像痛到快碎了！被仔仔攙扶離開

葛斯齊深夜砲轟女星「一直欺騙社會」：妳倆姐妹可笑至極

SJ始源快閃台灣追思大S「搭廉航返韓」

估跌破6℃　「很強冷空氣」要來了

17歲少女捲入絞碎機　「左半身消失」慘亡

收「不得好死」明信片　台大醫：還投藍白在想什麼

大S雕像不像本人？網翻出「少女原型舊照」

ICU連收2名30歲中風男！他「後頸脹到腦」倒浴室

控小40歲女牙醫傳裸照勾引丈夫　正宮求償200萬敗訴

惡劣運將「行車紀錄器」曝光！　64線丟包學霸害命

三上悠亞的毛價值60.8萬！　自己都傻眼

寒流將至？周末變天「2段低溫」探8℃

更多

最夯影音

更多
「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛
具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

黃仁勳離台前拋喜訊！　輝達要在台擴建「大型據點」

黃仁勳離台前拋喜訊！　輝達要在台擴建「大型據點」

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面