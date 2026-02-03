曹興誠敗訴聲請再議遭駁回　謝寒冰：當初說照片一定是假的人咧？

▲曹興誠。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

媒體人謝寒冰2025年2月爆料聯電創辦人曹興誠與小三露骨照，曹興誠當時控告謝寒冰涉嫌違反《選罷法》、《個資法》、不實性影像等罪，台北地檢署以影像鑑定幾乎沒深偽情形等理由，處分不起訴謝寒冰，曹興誠不服聲請再議，高檢署認為聲請無理由，裁定駁回。對此，謝寒冰今（3日）表示，「當初說照片一定是假的，說我肯定敗訴，會哭著去求他的人咧？曹董被打臉一次不夠，還努力爭取再打一次，難道是有抖M嗜好」？

謝寒冰去年2月網路直播爆料多張曹興誠與小三露骨照，引起各界議論，曹興誠當時表示將提告求償1億，並批評「我合理推測，這是中共非法取得的個人隱私，交給謝寒冰充當打手，意圖誹謗我的聲譽、阻礙罷免」。

檢察官將謝寒冰公布的影像送交刑事局、調查局進行鑑定，除1張「無法判斷」外，其他的都沒有發現深偽，無法認定有人以電腦合成或其他科技方法製作偽造影像，也難認定謝寒冰有何散布謠言情事；此外，曹興誠當時是立委徐巧芯罷免案領銜人，從事政治活動與公共利益緊密相關，謝寒冰使用相關影像質疑曹興誠與中國女子過從甚密，屬合理評論範疇，合於《個資法》規範，因此處分不起訴。

後續，曹興誠不服，向高檢署申請再議，不過高檢署認為聲請無理由，裁定駁回。

對此，謝寒冰表示，「那些當初說照片一定是假的，說我肯定敗訴，會哭著去求他的人咧？曹董被打臉一次不夠，還努力爭取再打一次，難道是有抖M嗜好」？

▼媒體人謝寒冰再爆多張曹興誠與小三合照。（圖／翻攝自YouTube／謝寒冰）