社會 社會焦點 保障人權

快訊／美濃大峽谷盜砂石填棄物　議員前特助12人海撈2億全起訴

▲▼高雄美濃大峽谷案，盜採砂石引發爭議。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄美濃大峽谷案，盜採砂石引發爭議。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄檢警追查不法集團長期在美濃農地盜採砂石、再大量回填營建廢棄物，挖出深逾5公尺的大坑洞，遭外界戲稱為「美濃大峽谷」。橋頭地檢署歷經4個多月追查，認定整起案件非法獲利至少逾2億元，首波偵結依《廢棄物清理法》及《組織犯罪條例》等罪嫌，起訴包含主嫌呂啟田、市議員前特助石麗君在內共12人，主嫌遭求刑4年。

檢警調查，主嫌之一的呂啟田自2017年起陸續承租美濃區成功段多筆農地，石麗君同時也是投資地主之一。直到2024年6月石女取得土地所有權後，竟與王國正簽署「假租約」作為掩護，藉此規避查緝。

▲▼高市府持續與檢警合作啟動跨局處強力巡查，並針對美濃、六龜、杉林、旗山等盜採熱區全面清查。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高市府與檢警合作啟動跨局處強力巡查，並針對美濃、六龜、杉林、旗山等盜採熱區全面清查。（圖／記者賴文萱翻攝）

辦案人員指出，王國正負責調度怪手開挖砂石，將農地一路挖成深坑後，再由呂啟田聯絡多名清運業者，把各地工地的營建廢棄物整車載入傾倒回填，形成「先挖後倒」的一條龍作業模式。

更誇張的是，石麗君還被控利用過去議員特助身分，協助向警方申請砂石車通行證，替車隊打掩護，讓載運砂石與廢棄物的車輛得以頻繁進出農地，同時掌握回填進度、出面排解施工糾紛，角色吃重。

▲▼美濃大峽谷勘驗 。（圖／民眾提供）

▲美濃農地遭盜採砂石並回填廢棄物，形成大峽谷。（圖／民眾提供）

檢警清查金流發現，集團一方面將盜採砂石對外販售牟利，另一方面再向清運業者收取每車600至1500元不等的回填費用；粗估非法回填量高達14萬多公噸，加計砂石販售收入，整體不法獲利至少2億元。

全案偵辦期間一度出現插曲。石麗君先前交保後，檢調二度搜索時，她的丈夫巫清文疑情緒失控，趁隙喝下清潔劑企圖輕生，所幸及時送醫撿回一命。檢方最終認定巫男查無涉案事證，予以不起訴。

橋檢指出，該集團長期、有組織進行盜採與濫倒，對環境破壞嚴重，依組織犯罪與廢清法等罪起訴12人，其中主導運作的呂啟田遭具體求刑4年，石麗君求刑2年，其餘被告請法院依法量刑。

02/01 全台詐欺最新數據

