台灣「1蔬菜」被讚甜又好吃！　一票認同：在國外很懷念

▲台灣的高麗菜比國外的好吃？（示意圖／取自Unsplash，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

台灣高麗菜一向以清甜脆口著稱，不論是清炒或煮湯都深受國人喜愛。然而，近日有網友針對此現象提出質疑，好奇大家頻繁稱讚台灣高麗菜的美味程度，究竟是確有其事，還是過度吹捧的結果？該問題一出，引起網友們討論。

沒吃過國外的！男網友好奇台灣高麗菜評價

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「台灣高麗菜口感真的神還是過譽？」為標題發文，提到他一直聽聞大眾吹捧台灣高麗菜特別甜、特別好吃。由於他本人從未嘗試過國外生產的高麗菜，因此目前的認知僅停留在台灣本土高麗菜的口感。

台灣高麗菜很甜？他想知道是真的，還是吹捧？

原PO進一步表示，每當看到大家稱讚台灣高麗菜好吃又甜、煮湯效果極佳，甚至強調「只有台灣的吃起來會甜」時，總覺得說法有些誇張。他因此在文中發問，台灣的高麗菜是真的這麼美味嗎？還是大家亂吹捧而已？

網友幾乎大讚台灣高麗菜很好吃

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「國外的真的差很多」、「高山的真的有夠甜」、「台灣是真的好吃，台灣的用煮、用炒都好吃」、「快炒店和高山種的很頂」、「日本的煮過後你就知道台灣的多好吃」、「最頂的是高山高麗菜」、「真的好吃，尤其你有吃過日本的話」、「韓國、日本的都沒台灣的好吃」。

也有網友表示，「沒有，我覺得國外的比較甜」、「台灣的高麗菜是品種差異，國外很多像嚼蠟，料理方式不同會決定流行的品種」、「料理方式也有差，台灣炒高麗菜用蒜頭爆香，在國外最懷念台灣的炒高麗菜」。