健保卡借同鄉看病詐健保！牙醫驚「這顆早就拔掉」　越女下場曝

▲越南女子涉嫌把健保卡借給同鄉去拔智齒，被牙醫發現涉嫌詐健保補助。（示意圖／pexels）

記者劉昌松／台北報導

越南籍阮姓女子涉嫌把健保卡借給同鄉去看牙，結果同鄉要拔除智齒時，被牙醫從健保紀錄中發現該顆智齒「早已被拔掉了」，阮女到案卻辯稱，卡片曾經遺失了兩個禮拜，後來才在住家附近公園撿回來，台北地檢署檢察官不採信這套巧合說詞，3日依共犯詐欺、偽造文書等罪起訴阮女，至於當初需要拔智齒的冒名女子身分仍待追查。

據了解，涉嫌出借健保卡的阮姓女子多年前嫁來台灣，現已取得擁有居留權，2024年3月間，有位越南籍女病患，持阮女健保卡到新北市新店區的牙醫診所洗牙，因女病患和健保卡上照片相似，診所人員沒有察覺異狀，直到這名女病患再次求診，表示智齒不舒服，牙醫要進行登錄時，發現女病患抱怨的那顆智齒已經被登記拔除，牙醫當下拒絕進一步診療並通報。

檢察官委請移民署對女病患的影像進行人臉辨識，但無法確認身分，健保卡持有人阮姓女子到案解釋，曾經不小心弄丟健保卡，可能是遺失的兩個禮拜期間被人拿去偷用，阮女堅稱不認識被監視器拍到的女病患身分，檢察官不採信阮女辯詞，認定阮女共犯詐騙2次診療健保補助約1600元，依法提起公訴。