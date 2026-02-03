在新店遇張善政！她酸「新北市長」　藍議員揭真相：就是那麼親民

▲桃園市長張善政。圖與本文無關。（資料照／記者李毓康攝）

網搜小組／曾筠淇報導

桃園市長張善政近日被民眾目擊現身新店的全聯福利中心，且身邊沒有隨扈或管家陪同，僅獨自一人挑選香蕉。桃園市議員黃瓊慧看到後，便留言「原來是新北市長啊～」對此，國民黨籍議員詹江村就說，張善政就是這麼親民，不只會出現在新店，也常在桃園購物。

張善政在新店全聯買香蕉，詹江村讚親民

桃園市議員詹江村在臉書發文表示，「青鳥大肆操作在新店全聯，碰到張善政在挑香蕉」。他形容張善政表現得相當親民，身邊沒有傭人、管家或隨扈幫忙提東西，就是一個人單獨購物。詹江村也指出，張善政不僅會出現在新店的全聯，平日也經常在桃園的全聯門市購物。

詹江村曝真相，喊操作沒意義

針對外界對張善政出現在新店的議論，詹江村提到，張善政先前就曾公開說明過，若隔天一早必須前往台北開會，當晚便會居住在新店，其餘時間則都住在官邸。他認為特定人士刻意操作此議題並無意義，並質疑其背後的政治動機，「是不想讓住台北的何志偉參選桃園市長，想支持王義川又不敢明說，所以才說看到張善政在新店全聯買香蕉是嗎？」

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「如果不是上班時間，人家休假住哪、在哪逛，關我屁事，何況北北基桃一日生活圈可不是隨便喊喊的！有多少人每日北桃，桃北通勤的」、「青鳥就是想將張市長偶爾不住在桃園市的情況，塑造其心根本不在桃園的印象」、「只要把桃園管好，就是好市長，他人很善良，我很高興選到他當我們的市長」、「連買個香蕉也能嘴」。