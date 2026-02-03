連2天奪冠！黃國昌開直播「粉絲抖內金額」曝　四叉貓：恭喜發大財

▲黃國昌。（圖／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

民眾黨主席黃國昌近日開直播談論時事，許多粉絲觀看後，也會抖內他。網紅四叉貓（劉宇）就貼出圖片，表示黃國昌近兩日收到近30萬元的抖內，「恭喜國昌轉職當網紅發大財！」他也附上幾則抖內的留言，大多是鼓勵或表達支持、感謝。

黃國昌連兩天拿下台灣抖內排行榜冠軍

[廣告]請繼續往下閱讀...

從Playboard網站的統計可見，台灣區域的頻道1日「超級留言金額」排名，第一名為黃國昌，金額是12萬1139元；昨（2）日的第一名仍是黃國昌，金額為16萬9539元。

四叉貓就在臉書粉專「四叉貓。劉宇（滾動）」上發文表示，黃國昌卸任之後，便迫不及待開啟YouTube的抖內功能，並且連開兩晚直播。四叉貓說，黃國昌1、2日都拿下台灣抖內排行榜冠軍寶座，這兩天收到將近30萬元的抖內。

四叉貓：恭喜國昌轉職當網紅發大財

四叉貓接著還說，當立委月薪才20萬元，這兩年辛苦國昌老師賺少了，「恭喜國昌轉職當網紅發大財！」他也在留言處貼出截圖，有網友抖內後寫下「祝福國昌主席順利當選～成為新北市最帥的市長」、「國蔥老師加油！民眾黨加油」、「八塊肌新北市長」、「老師加油」、「蔥一波，加油」、「一個大男人在那邊給我開直播喊窮，你這種人我見一次抖內一次」、「謝謝黃國昌老師的頻道，教育法律知識」。

其他網友看到後，紛紛回應，「小草情願餓死都要把錢獻出去，好棒」、「很好奇，到底是基於什麼原因，才肯把自己賺來的辛苦錢，捐給這種曠世奇才超速仔」、「看來小蔥比小草香，要整根拔」、「草哭窮是因為錢都給了黨嗎？好忠心」、「小草們其實很有錢的啊，怎麼每天都還在哭窮」。