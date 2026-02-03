藝術人才向下扎根　花蓮國中小藝術才能班招生

▲花蓮國民中小學藝術才能班招生作業涵蓋美術、音樂、國樂及舞蹈等及辦理學校。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

花蓮縣政府為具藝術潛能的孩子打造穩定而完整的學習舞台，115學年度國民中小學藝術才能班招生作業已正式啟動，涵蓋美術、音樂、國樂及舞蹈等類別，多所學校將於3月至4月間陸續辦理報名與術科測驗，提供縣內學子依興趣與專長適性發展的機會，讓藝術教育自校園向下扎根，成為孩子自我實現的重要起點。

本次招生學校包含中原國小、國風國中辦理美術班；明義國小、花崗國中辦理音樂班及國樂班；以及明義國小、化仁國中辦理舞蹈班。各校報名時間多集中於3月中下旬至4月上旬，術科測驗日期主要安排於4月11日（星期六），化仁國中舞蹈班則訂於4月18日（星期六）辦理測驗。縣府提醒家長及學生留意各校公告之簡章內容與報名期程，提早準備、從容應試，讓孩子在公平且專業的評量中展現長期累積的學習成果。

縣長徐榛蔚表示，花蓮擁有深厚的人文底蘊與多元族群文化，藝術教育不僅是技藝的培養，更是孩子建立自信、理解自我與連結世界的重要歷程。縣府長期支持藝術才能教育向下扎根，透過穩定的師資、完善的課程與清楚的升學銜接，讓有興趣、有潛力的孩子都能在適性環境中安心學習。教育處也指出，藝才班不只是培養專業能力，更重視孩子在學習歷程中的態度、毅力與團隊合作精神，這些都是面對未來不可或缺的關鍵素養。

花蓮縣政府期盼透過藝術才能班的持續推動，讓更多孩子在美感與創作中找到自我定位，形塑屬於花蓮的教育特色與文化風景。未來將持續結合縣內藝文資源與校園教育，拓展孩子多元展能的舞台，邀請家長與社會大眾一同支持藝術教育，陪伴孩子勇敢逐夢、自在成長。