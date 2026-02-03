搶黃金48小時！屏基髖部骨折整合照護　手術快速+復健送到家

▲屏東基督教醫院髖部骨折整合照護。（圖／屏基提供）

記者陳崑福／屏東報導

高齡長者一旦跌倒髖部骨折，死亡率與併發症風險大幅提升。屏東基督教醫院推動整合照護模式，確保患者入院48小時內完成手術，術後結合急性後期居家復健，讓患者快速恢復行動與生活自理能力，照護成效優於國際水準，也獲SNQ國家品質標章肯定，守住長者生活品質與安全。

一次跌倒，可能就是高齡者的人生轉折點。衛福部統計指出，在 65 歲以上長者的事故傷害死因中，跌倒僅次於交通事故，隨著台灣正式邁入超高齡社會，許多長者本身即有骨質疏鬆，一旦跌倒便容易發生髖部骨折，進而影響生命與生活品質。

髖部骨折主要發生於 70 歲以上高齡長者，尤其是罹患骨質疏鬆症的女性，且風險隨年齡增長而遽增。國際骨質疏鬆基金會（IOF）指出，髖部骨折患者在骨折後一年內的死亡率高達 20% 至 24%。一旦骨折長期臥床，往往引發肺部感染、褥瘡、血栓、營養不良及多重慢性疾病惡化等「骨牌效應」，讓長者身體功能迅速退化，死亡風險大幅上升。

屏東基督教醫院骨科副主任邱國忠指出，台灣的情況更不容忽視。統計顯示，台灣髖部骨折發生率高居亞洲第一，平均每 20 分鐘就有 1 人發生髖骨骨折，多與骨質疏鬆及跌倒有關。美國骨科醫學會（AAOS）於 2021 年提出老年人髖部骨折臨床實踐指引，明確指出病人入院後應於 24 至 48 小時內完成手術，可大幅降低併發症與死亡率，「搶時間」成為治療成敗的關鍵。

屏基長期深耕高齡醫療，院長吳榮州表示，院內統計顯示 88% 的髖部骨折患者能在 48 小時內完成手術，不僅符合國際指引，手術時效更優於日本(78%)與新加坡(35%)。手術後結合急性後期照護（PAC）居家模式服務，透過跨團隊整合照護，讓患者日常生活活動能力評分（ADL）平均從重度依賴的 46 分，顯著提升至中度依賴的 72 分，實質幫助長者「站得起來、走得出去」。

「髖部骨折不只是把骨頭接好，更重要的是把功能救回來。」邱國忠副主任強調。由於高齡髖部骨折患者多合併心臟、肺部疾病與嚴重骨質疏鬆，手術風險與複雜度高，屏基成立高齡髖關節骨折照護團隊，整合骨科、復健科、麻醉科、放射科、手術室、營養室等 13 個部門，為每位患者量身打造治療流程，並導入骨質疏鬆 AI 判讀系統，把握黃金 48 小時完成手術。

住院期間同步提供營養支持與早期復健，出院後無縫銜接急性後期照護（PAC）居家復健，將物理治療「直送到家」。復健科主任王重元表示，臨床成效顯示，超過 85% 的病人在兩週內恢復行走能力與基本生活自理功能，有效降低失能與長期照護風險。這套整合照護模式，也在 2025 年以「高齡髖關節骨折全方位照護，開啟病人新生活」榮獲生策會 SNQ 國家品質標章肯定。

94 歲的徐阿公平時在自家庭院運動，一次不慎跌倒造成左側髖關節骨折。考量其曾接受心臟手術，經麻醉科謹慎評估後順利完成手術，但術後一度仍需他人協助翻身、無法自行如廁，家屬對返家後的照顧相當憂心。經復健科評估符合健保「脆弱性骨折急性後期整合照護計畫（PAC 居家模式）」收案條件，出院後由物理治療師到宅進行為期兩週的復健，疼痛與腫脹明顯改善，已能自行使用助行器行走，大幅減輕照顧者負擔，也重拾對行動自由的信心。

另一名 84 歲的林女士因車禍導致股骨頸骨折，有高血壓、骨質疏鬆病史，入院後於 48 小時內完成評估並接受半人工髖關節置換手術，術後即刻啟動早期復健，出院後接續居家 PAC 復健。日前她推著助步車與家人到縣民公園散步、欣賞屏東燈節，生活逐步回到正軌。

屏基急重症副院長黃偉春補充，透過「快速手術＋早期復健＋出院後延續照護」的整合照護模式，已實證顯示可有效加快高齡病人的恢復速度，並顯著提升生活自理能力。此外，屏基也是屏東縣唯一取得「骨質疏鬆症友善機構進階認證」的醫療機構，安排專責衛教師持續追蹤病人的骨質疏鬆治療與防跌措施，從源頭預防再次骨折，為高齡者築起更完整的安全防線，守住長者的生活品質。