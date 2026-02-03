　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國共智庫論壇開幕喊「兩岸中國人」　蕭旭岑：合作賺世界的錢

▲國共智庫論壇今於中國大陸北京揭幕，副主席蕭旭岑致詞喊「兩岸中國人」。（圖／蕭旭岑臉書）

▲國共智庫論壇今於中國大陸北京揭幕，蕭旭岑致詞喊「兩岸中國人」。（圖／蕭旭岑臉書）

記者鄭佩玟／台北報導

「國共兩黨智庫論壇」今（3日）上午在北京開幕，國民黨副主席蕭旭岑致詞時喊話，應該要兩岸合作賺世界的錢，不要對立，讓其他外國「漁翁得利」來掏空台灣、剝削台灣。他表示，維繫兩岸關係和平穩定發展是台灣社會主流看法，兩岸對立、衝突，不符合台灣老百姓、兩岸人民與中華民族整體利益；中華民族過去經歷百年屈辱，最近30年在兩岸中國人努力下，一步步邁向共同振興中華之路。

論壇由國民黨國政研究基金會和中共中央台辦（大陸國台辦）旗下海研中心共同主辦，以兩岸交流合作前瞻為主題，開幕式由國台辦副主任潘賢掌主持，國台辦主任宋濤、國民黨副主席蕭旭岑致詞。出席的還有國政基金會副董事長李鴻源和兩岸旅遊、工業、科技、醫療、環保等領域人士一百多人。

蕭旭岑期許，未來兩岸應該以確保人民福祉為最大目標，堅持九二共識，反對台獨，求同存異，擱置爭議，共創雙贏，共同追求和平發展，和諧交融，兩岸攜手合作，振興中華，讓中華民族在全世界面前抬頭挺胸；兩岸雖有不同體制，但兩岸人民同屬中華民族、炎黃子孫，應互助合作，致力振興中華，賺世界的錢，不要兩岸對立，讓其他外國漁翁得利，剝削台灣、掏空台灣，讓後代子子孫孫無法立足。

蕭旭岑說，維繫兩岸關係和平穩定發展是台灣社會主流看法，兩岸對立、衝突，不符合台灣老百姓、兩岸人民與中華民族整體利益；中華民族過去經歷百年屈辱，最近30年在兩岸中國人努力下，一步步邁向共同振興中華之路。在當前兩岸嚴峻環境下，許多產業都面臨困境與考驗，2025年台灣民眾赴陸將近500萬人次，但大陸民眾赴台僅55萬人次，高度失衡是台灣方面政策所致，過去陸客旅台榮景不再，當然會衝擊到觀光產業發展。

蕭旭岑說，其他產業也都因兩岸關係影響，遭逢大小挑戰，需要透過能為民發聲，為民興利的兩岸溝通平台，「兩黨智庫論壇」就是站在為兩岸產業尋找出路，為兩岸人民共謀福祉，作為最重要的目標。

蕭旭岑說，兩岸雙方致力「以對話取代對立、以和解替代衝突」，共同堅持「九二共識」，反對「台獨」成果，若沒有共同政治基礎、沒有對兩岸和平的堅定信念、沒有對中華民族共同發展壯大的理想，這些都不可能做到。

蕭旭岑也提到，國民黨主席鄭麗文重視此次論壇，希望能討論如觀光旅遊、產業交流合作等台灣產業急需出路發展的問題，也能就醫療安養、氣候變遷、防災、AI未來發展、新能源、環保節能減碳等前瞻性議題深化交流。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
403 2 1245 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
日本滑雪出事！22歲女吊纜車身亡
全台最大好市多！　紅色招牌掛上了
謝典林秀「1500萬元NBA球員卡」　被問怎有錢買？跩樣回1
快訊／聯結車撞進早餐店！　多人受傷
英雄回家了！勇消詹能傑引靈沿途鳴笛返隊　同仁淚別最後一程
快訊／板橋40多歲男倒家門口！路人發現已屍僵亡
新車「貼超黑隔熱紙」罰1800元或吊照　民眾可檢舉
不只劉書彬裝潢！新白委洪毓祥鑿牆大改格局
救老夫妻遭清潔隊員反告　正義男大生嘆：台灣法律就是這樣

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

整合高雄派系！賴瑞隆邀陳其邁任競總主委　市黨部：全力支援

17歲女命喪絞碎機　北市勞檢局：依過失致死罪將雇主嫌移送法辦

濫用免簽！國人赴韓當車手、詐騙案件激增　外交部：光今年1月就6件

還原王義川主動致電　陳清龍：未來福國利民法案大家坐下來談

王義川陳清龍通話稱「好好講」　牛煦庭：不好好講話的是民進黨

不只劉書彬裝潢！新白委洪毓祥「鑿牆闢新門」　澄清「自掏腰包」

秀放棄大陸國籍證明、赴陸申請遭拒　李貞秀：絕對效忠中華民國

黃國昌卸任直播開抖內　四叉貓曝：「2天收到30萬」霸占排行榜冠軍

曹興誠敗訴聲請再議遭駁回　謝寒冰：當初說照片一定是假的人咧？

高鐵雲林站被指「營運黑洞」　許宇甄反駁：鄉親是搶不到票

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

黃仁勳離台前拋喜訊！　輝達要在台擴建「大型據點」

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

日本世紀大雪「青森積雪178cm」2周釀18死249傷

驚悚！高雄聯結車急煞「鋼鐵軸心」噴出　路邊轎車慘遭砸

唐治平宣布重新出發！　憶亡母「她在另一邊支持我」

伊朗最高領袖警告「恐爆區域戰爭」　川普回應了

周末強烈冷氣團報到！北台灣濕冷入夜再下探11度

整合高雄派系！賴瑞隆邀陳其邁任競總主委　市黨部：全力支援

17歲女命喪絞碎機　北市勞檢局：依過失致死罪將雇主嫌移送法辦

濫用免簽！國人赴韓當車手、詐騙案件激增　外交部：光今年1月就6件

還原王義川主動致電　陳清龍：未來福國利民法案大家坐下來談

王義川陳清龍通話稱「好好講」　牛煦庭：不好好講話的是民進黨

不只劉書彬裝潢！新白委洪毓祥「鑿牆闢新門」　澄清「自掏腰包」

秀放棄大陸國籍證明、赴陸申請遭拒　李貞秀：絕對效忠中華民國

黃國昌卸任直播開抖內　四叉貓曝：「2天收到30萬」霸占排行榜冠軍

曹興誠敗訴聲請再議遭駁回　謝寒冰：當初說照片一定是假的人咧？

高鐵雲林站被指「營運黑洞」　許宇甄反駁：鄉親是搶不到票

隔熱紙納管不溯及舊車　學者籲訂落日條款

陳義信捐贈生涯文物予輔導會典藏　洪一中、張泰山到場見證

整合高雄派系！賴瑞隆邀陳其邁任競總主委　市黨部：全力支援

從莫迪、陸克文到挪威王儲妃！艾普斯坦文件引發全球政壇風暴

一刀刺死鄰居！證人替兇手喊冤：是輕輕地誤殺...爆死者也帶刀

17歲女命喪絞碎機　北市勞檢局：依過失致死罪將雇主嫌移送法辦

舒華暴瘦後現身台灣！　「親揭近況」自招被團員虧：瘋了嗎

濫用免簽！國人赴韓當車手、詐騙案件激增　外交部：光今年1月就6件

市民高架司機擦撞落跑「後視鏡撞飛變導彈」　噴出命中後車燈

頂呱呱「6塊炸雞249元」限時8天　麥當勞歡樂送中薯買1送1

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

政治熱門新聞

鄭麗文談和平統一　「兩岸人民接受我就接受」

快訊／民眾黨李貞秀等6人宣誓就職　首位陸配立委上任

美國參院軍委會主席罕見公開點名台灣在野黨　重批「感到很失望」

秀放棄大陸國籍證明、赴陸申請遭拒　李貞秀：絕對效忠中華民國

美國參議員怒轟藍營：為向中共低頭削減台灣國防開支　無異於玩火

詐騙人頭戶太多！外籍移工離境「帳戶將先凍結」

LIVE／賴清德舉行記者會　親曝台美經濟合作最新進度

洪孟楷再拋鞭刑修法打詐！　韓國瑜表態支持

點賴清德最新民調2新高　黃揚明：恭喜國民黨即將讓賴連任成功

快訊／毛嘉慶傳性騷　民眾黨中評會：請選策會暫停該選區初選民調

不只劉書彬裝潢！新白委洪毓祥「鑿牆闢新門」　澄清「自掏腰包」

賴清德明天記者會！關鍵圖表搶先釋出　台灣對中投資越低經濟越好

美麗島民調／鄭麗文負面評價53.5%高過國民黨　泛藍、小草不滿暴增

新頭殼民調／高雄市長支持誰？　賴瑞隆43.9%大勝柯志恩11.6個百分點

更多熱門

相關新聞

鄭麗文談和平統一　「兩岸人民接受我就接受」

鄭麗文談和平統一　「兩岸人民接受我就接受」

國民黨主席鄭麗文日前接受國際權威媒體《經濟學人》專訪，鄭麗文強調，締造兩岸和平是她最重要的使命，規劃今年上半年訪問中國大陸會晤習近平主席，「根據憲法的規定，我們也都是所謂的中國人。」被問到中國方高度期待兩岸能和平統一時，鄭麗文則說，「我公開表示過我的原則就是，兩岸人民都能夠接受的，我就能夠接受。討論這個言之過早，沒有成熟的條件。」

細數台美經濟成果　賴清德：要走向世界還是國民黨的「二次西進」？

細數台美經濟成果　賴清德：要走向世界還是國民黨的「二次西進」？

美國參議員怒轟藍營：為向中共低頭削減台灣國防開支　無異於玩火

美國參議員怒轟藍營：為向中共低頭削減台灣國防開支　無異於玩火

美國參院軍委會主席罕見公開點名台灣在野黨　重批「感到很失望」

美國參院軍委會主席罕見公開點名台灣在野黨　重批「感到很失望」

藍營西進！國共論壇明登場　賴清德記者會將聚焦台美、降對中依賴

藍營西進！國共論壇明登場　賴清德記者會將聚焦台美、降對中依賴

關鍵字：

國民黨蕭旭岑中共兩岸關係國共論壇

讀者迴響

熱門新聞

具俊曄穿27年前大S送的舊物

袁惟仁愛女下決心「不做指甲了」　淚許下輩子再當父女

今「土地公尾牙」　做3事財運旺整年

言承旭見大S雕像痛到快碎了！被仔仔攙扶離開

葛斯齊深夜砲轟女星「一直欺騙社會」：妳倆姐妹可笑至極

SJ始源快閃台灣追思大S「搭廉航返韓」

估跌破6℃　「很強冷空氣」要來了

17歲少女捲入絞碎機　「左半身消失」慘亡

收「不得好死」明信片　台大醫：還投藍白在想什麼

大S雕像不像本人？網翻出「少女原型舊照」

ICU連收2名30歲中風男！他「後頸脹到腦」倒浴室

控小40歲女牙醫傳裸照勾引丈夫　正宮求償200萬敗訴

惡劣運將「行車紀錄器」曝光！　64線丟包學霸害命

三上悠亞的毛價值60.8萬！　自己都傻眼

寒流將至？周末變天「2段低溫」探8℃

更多

最夯影音

更多
「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛
具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

黃仁勳離台前拋喜訊！　輝達要在台擴建「大型據點」

黃仁勳離台前拋喜訊！　輝達要在台擴建「大型據點」

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面