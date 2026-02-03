國共智庫論壇開幕喊「兩岸中國人」　蕭旭岑：合作賺世界的錢

▲國共智庫論壇今於中國大陸北京揭幕，蕭旭岑致詞喊「兩岸中國人」。（圖／蕭旭岑臉書）

記者鄭佩玟／台北報導

「國共兩黨智庫論壇」今（3日）上午在北京開幕，國民黨副主席蕭旭岑致詞時喊話，應該要兩岸合作賺世界的錢，不要對立，讓其他外國「漁翁得利」來掏空台灣、剝削台灣。他表示，維繫兩岸關係和平穩定發展是台灣社會主流看法，兩岸對立、衝突，不符合台灣老百姓、兩岸人民與中華民族整體利益；中華民族過去經歷百年屈辱，最近30年在兩岸中國人努力下，一步步邁向共同振興中華之路。

論壇由國民黨國政研究基金會和中共中央台辦（大陸國台辦）旗下海研中心共同主辦，以兩岸交流合作前瞻為主題，開幕式由國台辦副主任潘賢掌主持，國台辦主任宋濤、國民黨副主席蕭旭岑致詞。出席的還有國政基金會副董事長李鴻源和兩岸旅遊、工業、科技、醫療、環保等領域人士一百多人。

蕭旭岑期許，未來兩岸應該以確保人民福祉為最大目標，堅持九二共識，反對台獨，求同存異，擱置爭議，共創雙贏，共同追求和平發展，和諧交融，兩岸攜手合作，振興中華，讓中華民族在全世界面前抬頭挺胸；兩岸雖有不同體制，但兩岸人民同屬中華民族、炎黃子孫，應互助合作，致力振興中華，賺世界的錢，不要兩岸對立，讓其他外國漁翁得利，剝削台灣、掏空台灣，讓後代子子孫孫無法立足。

蕭旭岑說，維繫兩岸關係和平穩定發展是台灣社會主流看法，兩岸對立、衝突，不符合台灣老百姓、兩岸人民與中華民族整體利益；中華民族過去經歷百年屈辱，最近30年在兩岸中國人努力下，一步步邁向共同振興中華之路。在當前兩岸嚴峻環境下，許多產業都面臨困境與考驗，2025年台灣民眾赴陸將近500萬人次，但大陸民眾赴台僅55萬人次，高度失衡是台灣方面政策所致，過去陸客旅台榮景不再，當然會衝擊到觀光產業發展。

蕭旭岑說，其他產業也都因兩岸關係影響，遭逢大小挑戰，需要透過能為民發聲，為民興利的兩岸溝通平台，「兩黨智庫論壇」就是站在為兩岸產業尋找出路，為兩岸人民共謀福祉，作為最重要的目標。

蕭旭岑說，兩岸雙方致力「以對話取代對立、以和解替代衝突」，共同堅持「九二共識」，反對「台獨」成果，若沒有共同政治基礎、沒有對兩岸和平的堅定信念、沒有對中華民族共同發展壯大的理想，這些都不可能做到。

蕭旭岑也提到，國民黨主席鄭麗文重視此次論壇，希望能討論如觀光旅遊、產業交流合作等台灣產業急需出路發展的問題，也能就醫療安養、氣候變遷、防災、AI未來發展、新能源、環保節能減碳等前瞻性議題深化交流。