聲援李貞秀國籍爭議！　新黨批內政部援引國籍法於法無據

記者崔至雲／台北報導

陸配李貞秀今（3日）宣誓就職民眾黨不分區立委，國籍問題引發外界熱議。為聲援陸配權益並呼籲社會正視相關法制與人權議題，陸配鄧萬華今一早就在立法院前提出抗議，期盼透過公開對話，促進社會理解與制度修正。新黨輿情中心主任季節也批評，內政部援引國籍法要求陸配立委放棄「外國籍」於法無據，民進黨若真將中國視為外國，過去國會過半時卻未修法，如今突襲要求，形同政治操作、欺負陸配。

新黨今天在立法院前舉辦「解開陸配原罪枷鎖」行動劇記者會。新黨副秘書長游智彬表示，近年來部分陸配在公共事務參與與地方自治職務上，屢遭質疑與行政處分，已引發社會對於法律適用與公平正義的廣泛討論。活動以「解開原罪枷鎖」為主軸，象徵對既有刻板印象與制度歧視的反思，期盼透過公開對話，促進社會理解與制度修正。

游智彬指出，依據《中華民國憲法增修條文》及《臺灣地區與大陸地區人民關係條例》之規範，現行法制係以「臺灣地區」與「大陸地區」之區分處理兩岸人民往來與身分轉換，並非以外國人歸化模式辦理。陸配經合法程序來臺定居、設籍後，即取得中華民國國民身分，依法享有選舉、被選舉及其他公民權利義務。主辦單位強調，兩岸條例屬於特別法性質，在身分認定與權利保障上應具優先適用性，避免與以外國人為規範對象的國籍法混用而產生爭議。

此次行動亦聚焦個案爭議。鄧萬華表示，其地方公職身分曾遭行政機關撤銷，雖經訴願程序獲得有利結果，仍遲未復職，相關過程引發對行政裁量與政治中立的質疑。她呼籲政府單位應以法律為依歸，避免以政治立場影響行政決定，並建立更明確透明的審查機制，以維護民意代表與選民權益。

季節表示，在李貞秀就職前夕，內政部特別宣稱，依國籍法第20條規定，兼具外國籍者，擬任應受國籍限制的公職時，應於就職前辦理放棄外國國籍，並於就職日起1年內完成喪失外國籍及取得證明文件。立委也應遵守此規定，問題是不管依照我方的憲法、增修條文和兩岸關係條例，都沒有把大陸視為外國，內政部怎能直接引用這樣的法條來要求？

季節質疑，如果民進黨認為大陸是外國，那2016到2024年民進黨在立法院過半時，為何不敢修改兩岸關係條例？當初不改，現在突然提出這些要求，擺明欺負陸配。



