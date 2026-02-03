台88線事故頻傳　屏東警籲：拍照留證、迅速移車

記者陳崑福／屏東報導

台88線快速道路車速快、車流密集，若交通事故處置不當，極易引發二次追撞，讓小擦撞演變成大事故。屏東縣政府警察局指出，114年2月台88線曾發生追撞事故，造成1死1傷，為避免憾事重演，警方近期強化宣導輕微事故「拍照留證、迅速移車」觀念，呼籲駕駛人先顧安全、再處理事故，共同降低行車風險。

▲屏警提供車禍現場拍照、錄影五原則。（圖／記者陳崑福翻攝）

警察局統計，台88線於114年11月至12月間共發生16件A3類（單純車損）事故。其中6件當事人依員警建議，先以手機完成拍照、錄影留存證據後，儘速將車輛移出車道並下匝道至安全處所等候；但仍有10件選擇停留在快速道路車道上等待警方到場。警方提醒，事故車輛長時間停留於車道，極易引發追撞、擦撞等二次事故，風險可能升高並演變為更嚴重的人員受傷事故，對當事人及後方來車都極具危險性。

警察局強調，若事故無人傷亡且車輛仍可行駛，請務必依原則處理：拍照或錄影可完整保留現場證據，不影響後續肇因研判與保險理賠；反之，若可行駛卻未儘速移置致妨礙交通，可能依《道路交通管理處罰條例》第62條第2項規定，處新臺幣600元以上、1,800元以下罰鍰。另依「道路交通事故處理規範」第9條，A3類事故警方亦會提醒當事人先完成位置與痕跡留存，再移置至不妨礙交通之安全處所，必要時警方也會協助。

警察局也提供「車禍現場拍照、錄影五原則」：

（一）全程注意安全：先確保自身與同行者安全。

（二）放置警告標誌：於適當距離設置警示。

（三）拍攝全景：以標線為基準，含周邊設施作定位。

（四）拍攝細節：碰撞點、車損與散落物清楚入鏡。

（五）儘速移車：立即移至路肩或下匝道等安全處所。

警察局長甘炎民提醒，事故現場停留越久，風險就越高；請把「先安全、再處理」放在第一順位。手機的一次快門，能替自己與他人守住更多平安，遇到輕微A3事故，先拍照留證、再迅速移車到安全處所，讓每一次返家都少一分驚險、多一分安心。