生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

土地公「尾牙求財」攻略一次看！　把握黃金6小時旺整年

▲▼二月初二頭牙土地公生，中和烘爐地湧現參拜人潮（圖／記者許靖騏攝）

▲今天是土地公尾牙，拜對好運一整年。（圖／資料照）

記者柯沛辰／綜合報導

今天（3日）是「土地公尾牙」，隔天則是24節氣的「立春」，象徵命理上新舊能量交接的正式起點，因此前一天的土地公做牙，是真正意義上的「尾牙」，應把握「黃金6小時」祭拜，有助於為即將到來的丙午馬年求財、轉運。《ETtoday新媒體》為您整理相關重點，一次掌握祭拜全攻略。

什麼是「做牙」、「尾牙」？

民俗認為土地神能保佑地方商家生意興隆，所以商家大多會在每月初二、十六祭祀，稱作「做牙」。一般以農曆2月2日土地神誕日為起點，這一天稱為「頭牙」，然後一路做到農曆12月16日，稱為「尾牙」。

▲▼「土地公尾牙」攻略來了！今天拜對旺整年　重點一次看。（AI協作圖／記者柯沛辰製作，經編輯審核）

▲土地公「做牙」時程一次看。（AI協作圖／記者柯沛辰製作，經編輯審核）

從祭祀演變成公司聚餐

到了現代，按時「做牙」逐漸減少，但年末的「尾牙」仍留存，所以就演變成了今日大家所熟悉的「尾牙」，也就是各公司行號的尾牙宴。在古代，商家會把「做牙」完、祭拜用的肉類分送給員工，俗稱「打牙祭」。

為何立春前的「尾牙」如此重要？

農曆12月16日是乙巳蛇年最後一個「做牙」的日子，又稱「尾牙」，不僅是感謝土地公一年來的守護，更是求財、轉運的絕佳時機。此外，隔天的「立春」是命理上新舊能量交接的起點，要把握來年翻身就要趁現在。

▲▼「土地公尾牙」攻略來了！今天拜對旺整年　重點一次看。（AI協作圖／記者柯沛辰製作，經編輯審核）

▲為何「土地公尾牙」這麼重要？（AI協作圖／記者柯沛辰製作，經編輯審核）

最佳祭拜時間

祭拜時間一般在上午7點到下午5點。不過，民俗專家柯柏成建議，最佳的祭拜時間為下午 1 點至晚上 7 點。相傳土地公上午忙完公務後，下午會回到廟裡接見信眾，因此可把握這段「黃金6小時」在土地公廟或在公司、家門口祭拜，求財轉運都特別容易實現。

祭拜供品

土地公喜好甜食、軟食，可準備麻糬、帶殼花生、糕餅與酒。

麻糬：寓意「黏住土地公的鬍鬚」，也黏住錢財。

花生：象徵好事發生，剝開花生則象徵「轉運」。

三牲水果：雞、豬、魚，水果可選鳳梨、蘋果、橘子，避開芭樂、番茄。

酒或茶：準備三杯。

應景美食：刈包（形狀像錢包）、潤餅（像一捲紙鈔）。

▲▼「土地公尾牙」攻略來了！今天拜對旺整年　重點一次看。（AI協作圖／記者柯沛辰製作，經編輯審核）

▲「土地公尾牙」供品一次看。（AI協作圖／記者柯沛辰製作，經編輯審核）

赴土地公廟前準備物品

一、2個五十元、6個十元、8個一元銅板，形成數字268，金額168元，作為象徵「二路發」、「一路發」的發財金。

二、2個紅包袋，其中一個用來裝銅板，另一個裝土地公爐香灰，作為發財香灰。

三、1個空寶特瓶，用來裝土地公廟水龍頭或飲水機的水，作為發財水。

相關報導：2／3「尾牙」土地公壽辰最適求財　3發財物DIY及祭拜方式一次看

祭拜祝禱詞

點香向土地公禱告，口中默唸「福德正神在上，弟子／信女（姓名），出生於（農曆生日），住在（家中地址），今天準備了供品，向福德正神祈求發財金、發財香灰、發財水，請保佑弟子／信女全家平安、工作順利、財源廣進，...（具體願望）。」

求來的發財香灰、發財金、發財水如何使用？

香灰安放在客廳有L型的「聚財位」角落，也可倒入自家神明爐內，或直接帶在身上。發財金同樣，放在客廳的斜對角的「聚財位」，或是保險箱上、保險箱內、生財工具或錢包，也可直接帶在身上。至於發財水，則是直接喝，或用來煮菜、加入湯內。

土地公手持「3種寶物」神效不同　拜對很重要

「手持如意」的土地公：適合想要升遷當官的人，或是學生、應試者，象徵事事如意。

「手持元寶」的土地公：金融業相關祭拜，但不能急功近利、要行孝、長幼有序、行善積福。

「手持拐杖」的土地公：適合仲介業者、地理師、風水師。

相關報導：土地公手持「3種寶物」神效不同　3／1頭牙拜對財運旺整年

▲▼「土地公尾牙」攻略來了！今天拜對旺整年　重點一次看。（AI協作圖／記者柯沛辰製作，經編輯審核）

▲土地公手持「3種寶物」神效各有不同。（AI協作圖／記者柯沛辰製作，經編輯審核）

土地公尾牙「三要一不」

一、去謝恩
回到你常拜的土地公廟，這叫「做尾牙」，別只求財，先感謝土地公一年來的保佑。

二、去分享
把拜完的供品分給家人或員工吃，這叫「食福」，好福氣讓大家雨露均霑，回流到你身上的財氣也會加倍。

三、聯絡貴人
傳個訊息感謝今年幫過你的人，趁立春前把這份緣分續上，他們就是你的最強助攻手。

►大禁忌
這天忌造口業及抱怨，尤其是對工作與夥伴的怨言，會把舊年的晦氣與負能量，接軌帶到2026年。

相關報導：今「土地公尾牙」　做3事財運旺整年

▲▼「土地公尾牙」攻略來了！今天拜對旺整年　重點一次看。（AI協作圖／記者柯沛辰製作，經編輯審核）

▲「土地公尾牙」切忌「三不一要」。（AI協作圖／記者柯沛辰製作，經編輯審核）

★★★ 民俗玄異說法，僅供參考，不代表本新聞網立場。

土地公「尾牙求財」攻略一次看！　把握黃金6小時旺整年

