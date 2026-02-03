向外媒重申「我是中國人」　鄭麗文談和統：兩岸人民接受我就接受

▲國民黨主席鄭麗文。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席鄭麗文日前接受國際媒體《經濟學人》專訪，鄭麗文強調，締造兩岸和平是她最重要的使命，規劃今年上半年訪問中國大陸會晤習近平主席，「根據憲法的規定，我們也都是所謂的中國人。」被問到中國方面高度期待兩岸能和平統一時，鄭麗文則說，「我公開表示過我的原則就是，兩岸人民都能夠接受的，我就能夠接受。討論這個言之過早，沒有成熟的條件。」

《經濟學人》Podcast今（3日）播出鄭麗文專訪。鄭麗文主張兩岸和解，希望透過溝通與制度化互動，降低誤判風險，避免衝突升高；同時，從國際視角出發，她認為未來若能促成中國大陸與美國之間的理性對話與相互理解，將有助於整體區域的和平與穩定。

鄭麗文表示，上任黨主席後即公開表達對兩岸交流與對話的高度重視，國民黨接下來三到五年最重要的任務，就是締造兩岸的和平與穩定，因此希望能與對岸展開交流與對話，當然也包括她與習近平總書記的直接會面。但被問到中國方面高度期待兩岸能和平統一時，鄭麗文則說，「我公開表示過我的原則就是，兩岸人民都能夠接受的，我就能夠接受。討論這個言之過早，沒有成熟的條件。」

鄭麗文強調，「兩岸絕對要避免兵戎相見，我們一定要避免戰爭或者是軍事衝突的發生。」執政的民進黨不接受九二共識，且經常主張實質的兩國論，導致近十年以來兩岸關係不但跌到冰點，甚至越來越針鋒相對，但在國防預算上，台灣真正面臨的挑戰並非單純的預算數字，而是結構性問題，台灣專業的職業軍人非常嚴重的缺乏，「我們現在簡單講就是買了飛機、買了大砲，可是我們沒有專業的人可以開飛機、可以使用。」

鄭麗文有回顧年輕時曾加入民進黨的過往，「當時我是一個台獨基本教義派，我主張台灣獨立。但隨著親身經歷逐漸產生轉變，我目睹了民進黨內非常慘烈的政治鬥爭。」