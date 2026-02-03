台人愛赴日滑雪　日本人點「2地雷」當地人很討厭：會破口大罵

▲滑雪時要慎選服裝。（圖／記者蔡玟君攝）



記者施怡妏／綜合報導

一對台灣夫妻日前赴日本北海道滑雪，卻在山區不慎迷失方向，最終報警求助才順利脫困。對此，定居台灣的日籍作家「日本人的歐吉桑」提醒，台灣遊客前往日本滑雪，有兩件事一定要知道，否則不僅自身安全有風險，也可能引發當地人反感，「不可以穿發熱衣，會有過世的風險。」

不守規則釀事故 引起日本人反感



定居台灣的日籍作家「日本人的歐吉桑」在臉書發文，「日本人非常討厭救援緊急危難的外國旅客」，若是在遵守規則、不慎發生意外的情況下需要救援，多數日本人其實可以接受，但近年有些外國旅客不聽勸告、無視規定，擅自進入未開放區域，例如攀登未開放的富士山路線，或進行高風險的山岳滑雪。

「日本人的歐吉桑」指出，每次日本報導當地人員救援外國旅客，很多日本人看了都會破口大罵，「因為這些救援費（警察或消防）都是免費的」，最可憐的就是在日本工作的台灣人，特別是在鄉下地區，更容易被以刻板印象看待。

「日本人的歐吉桑」分享第二件事，台灣人習慣穿UNIQLO發熱衣，但這類衣物並不適合滑雪或登山等會大量流汗的運動，發熱衣在出汗後可能加速體溫流失，「會有過世的風險」，因此日本登山團與滑雪圈，都不會穿著發熱衣，應選擇專業排汗內衣，不過日常走動穿著是可以的；若仍要穿發熱衣，建議內層搭配排汗效果佳的衣物，以降低風險。