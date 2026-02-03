17歲少女捲入絞碎機！「左半身消失」慘亡　父母悲痛認工安害命

▲17歲少女被捲進絞碎機，左半身幾乎爛碎當場死亡。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市萬華區、台北漁產內一家委外的保麗龍專門回收廠1月31日傳出工安意外，一名17歲少女在清理絞碎機上的膠帶，卻不慎整個人捲入機器裡，導致整個左半身被絞碎當場身亡。父母到場後相當難過，對於這起工安意外相當不滿並提出質疑。

警方調查，17歲的葉姓少女，高中休學後到北市萬華區萬大路上、台北漁產內一家保麗龍回收廠上班，但是1月31日晚上6時許少女在廠內清理絞碎機上的膠帶殘膠時，卻不慎誤觸開關，導致整個人當場捲入絞碎機裡。

根據現場員工表示，當時聽到葉姓少女的呼救聲，立刻上前查看，發現葉女整個人左半身已經被捲入絞碎機裡，立刻拔掉機器的插頭使其停止運轉，但卻已經為時已晚，葉女傷勢嚴重、當場死亡。

警方到場後，立刻詢問55歲的劉姓負責人，並且依通知勞檢到場了解狀況，另外也依照過失致死、職安法等罪嫌函送法辦，另外警方也立刻通知葉姓少女的家屬到場。

葉姓少女的父母到場後相當難過，但是對於女兒死因均有意見，認為女兒被捲入絞碎機當場身亡，也對相關的工安問題提出質疑，認為相關安全設施沒有保障。據了解，案發地點在台北漁產內，但該回收廠商係委外廠商，目前勞動局已展開調查，初步認定雇主涉嫌違反職安法等相關規定，後續將依法辦理。