謝典林秀「1500萬元NBA球員卡」　被問怎有錢買？跩樣回1句

▲謝典林分享收藏。（圖，下同／翻攝自謝典林FB）



記者施怡妏／綜合報導

國民黨籍彰化縣議長謝典林近期開箱「700坪數豪宅」，家中竟有兩層樓高的室內籃球場，被外界批評有炫富意味；然而，他多年收藏的高價NBA球員卡，也被挖出討論，年少時買入一張「籃球之神」喬丹卡，全球限量9張，入手價40-50萬美元（約新台幣1578萬元），被問到怎麼有錢買，他笑回「去問我爸」。

15歲就開始收藏NBA球員卡

謝典林曾在臉書分享收藏品，國中時期就開始收集球員卡，其中一張卡有Michael Jordan、Magic Johnson與Kobe Bryant等球星，且還有親筆簽名，限量25張；另外一張曾出現在電影《那年我們一起追的女孩》中的Jordan球員卡，10盒才會出一張，在1995年時一張就要2、3萬元。

收藏中最貴的卡則是金色的Jordan球員卡，當時價格約2000美元（約新台幣6萬5千元），他以4、50萬美元（約新台幣1578萬元）購入，如今價值可能高達上百萬。被問到「年輕怎麼有錢買？」謝典林面對鏡頭，一臉跩樣喊了一句「可以問我爸爸」。

金色喬丹卡最昂貴 花50萬美元入手



除了球員卡，謝典林還有金色籃球、簽名棒球與冠軍戒指等收藏，甚至還有等身大鋼鐵人模型，謝典林表示是「正版漫威授權」的精裝版，價格約38萬，是真的可以穿的。

謝典林近期與網紅「億百豪森」合作，高調開箱與台糖合建、位於彰化縣溪州鄉佔地約700坪的家族豪宅，引發輿論熱議「炫富」與政治觀感爭議。謝典林則在影片中解釋，稱父親謝新隆經營建設公司而有建材「成本價」，加上鄉下土地並不貴，自己認為房地價值「在台北就像是一般人的家庭」，此話一出更引各界議論。

謝典林的親姊、國民黨立委謝衣鳳已表態參選2026年彰化縣長，弟弟的一連串言行也被外界解讀恐影響選情。對此，謝衣鳳隨即出面切割，強調這些言論屬於弟弟的「個人行為」，與自己參選縣長無關。