政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文又神回覆！　點評「芋泥三色豆香菜義大利麵」成迷因哏

▲▼蔡英文回應「芋泥三色豆香菜義大利麵」。（AI協作圖／記者葉國吏製作，經編輯審核）

▲蔡英文回應「芋泥三色豆香菜義大利麵」。（AI協作圖／記者葉國吏製作，經編輯審核）

記者葉國吏／綜合報導　

前總統蔡英文卸任後擔任起Threads海巡官，大多熱門貼文底下都會看到蔡英文的精闢留言，這次有網友貼出台南的特殊義大利麵，蔡英文也沒缺席，直接定義這盤義大利麵就是「台灣人跟世界交朋友的方式。」再度引起網友朝聖，甚至還有人製成迷因哏圖瘋傳。

一位網友分享在台南的特殊口味義大利麵，這盤義大利麵的材料有「芋泥、三色豆、香菜」，貼出的網友笑稱「還有珍珠奶茶口味 有人要挑戰嗎哈哈。」結果蔡英文不負眾望來留言了。

蔡英文留言寫道「芋頭、三色豆、珍奶、香菜，我都喜歡，但加在義大利麵裡面⋯⋯這算是台灣人跟世界交朋友的方式，我相信，歐洲的朋友會諒解。」這句話引來許多網友朝聖表示「我不希望第三次世界大戰起因是因為三色豆放在義大利麵！！」、「讓世界看見台灣（X 讓世界害怕台灣(O」、「喵英，這個不可以。」

▲▼蔡英文網路神回應。（AI協作圖／記者葉國吏製作，經編輯審核）

▲蔡英文網路神回應。（AI協作圖／記者葉國吏製作，經編輯審核）

其實前總統蔡英文自卸任後就不斷出現在Threads上海巡各種熱門貼文，《東森新媒體ETtoday》就曾整理蔡英文近期的10則神回應，各種神回應讓網友笑稱「快把蔡英文手機收起來」、「不要再讓小英上網了！」

蔡英文近期網路神回應：
1、網友討論台灣歷任總統名字都很罕見，蔡英文回應，「叫英文很奇怪嗎？」

2、母校學妹詢問中山女高的英文考試是否一直很難、需要被拯救時，蔡英文回答，「我高中成績也是倒數的。」

3、網友詢問會給機車駕照考5次才會過的人什麼建議，蔡英文說，「騎車要注意安全。」

4、網友詢問如果不考慮錢，最想立刻做什麼？蔡英文反問，「沒人考慮做總統嗎？」

5、網友推薦冰淇淋加香菜很好吃，蔡英文表示，「我喜歡餐後來一點冰淇淋，我也喜歡香菜，但是香菜加冰淇淋，我不確定這是一個擁有社會共識的吃法。」

6、韓國網友分享來台灣旅行吃的美食，蔡英文推薦，「你也可以試著在吃台灣小吃的時候，加兩倍的香菜，會很有台灣味。」

7、女童剪了蔡英文髮型，蔡英文大讚女童寫作業有氣勢，「未來當總統也不是問題。」

8、總統賴清德聊台灣AI發展，提到蔡英文的蔡（Tsai）裡也有「AI」，蔡英文回應，「我的蔡裡面，還有英文。」

9、副總統蕭美琴發文分享與台美圓夢青年的交流，蔡英文留下3個字「留友看」。（留友看的意思是指該貼文內容很棒，值得分享給朋友。）

10、高雄市長陳其邁發文分享與栃木縣知事一起吃冰，蔡英文說，「這種吃冰的好康時候，怎麼就沒有打電話給我？」

02/01 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

蔡英文

