狼父性侵猥褻繼女578次！挨告嗆：早知道就上你　重判11年半

▲新北市男子趁著與繼女同床的機會，性侵猥褻達578次得逞。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

新北市男子阿偉（化名），與女友交往後，收養女友未成年的女兒小施（化名）當繼女。但阿偉竟趁著與小施同住的機會，自小施小學四年級到國一的3年半時間內，猥褻小施573次得逞，更逼小施口交5次得逞。小施事後報警，阿偉竟恐嚇說「若知道你會報警早知道我就上你」。一審將阿偉重判12年，阿偉上訴二審，高等法院二審改判刑11年6月。可上訴。

判決指出，阿偉與女友交往後，就收養小施。小施當時還在念幼兒園，就開始與阿偉同住在一個房間內。由於母親工作較忙，經常不在家，阿偉就與小施睡在同一張床上，直到國中都還如此。沒想到阿偉竟趁著繼女長大後，開始伸出狼爪。

小施在2017年9月起，當時已經就讀小學四年級，阿偉就常常對她講說性愛的事情。更經常趁著同床的機會，觸碰小施的私密處，頻率為每週最少3次。小施回憶，阿偉總是說他想做愛，就開始違反小施意願碰觸；若小施拒絕說「我不要」、「你走開」，阿偉就回說那你去找你媽、吃住也去找你媽，不要找我。小施無奈，阿偉猥褻得逞。

到了2019年9月，小施已經升上國中一年級，阿偉某次晚間更要求小施幫他口交，直到2020年4月，小施這時已經口交5、6次。一直到2020年7月間，小施才轉去與阿姨同住；而後在阿姨的詢問下，小施在2020年10月間，才說出自己的悲慘遭遇，全案因此爆發。阿偉得知後，竟還對小施說「若知道你會報警，早知道我就上你」。檢方偵辦後依照「家暴妨害性自主」等罪，對阿偉提起公訴。

法院審理時，阿偉否認犯罪，辯稱是因為小施交男友，不想接受父母管教，才會誣賴他猥褻、性侵。但法院根據阿偉傳送給小施的訊息，以及小施接受輔導的狀況，認定阿偉確實把小施當成配偶，經常傳送性愛訊息，並進而猥褻、性侵。經過計算每週3次、歷時165週，以及5次口交得逞，一審法院認定阿偉猥褻573次、性侵5次，重判有期徒刑12年。

阿偉一審遭重判後，開始積極與小施和解，最終達成和解、取得原諒；因此阿偉僅針對量刑部分上訴第二審。高等法院審理後，考量雙方已經和解，因此撤銷原判決，改判阿偉有期徒刑11年6月。