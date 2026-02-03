　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

這視最精明的投資！Sandy吳姍儒靠SMILE Pro找回清晰更省下15萬換飛韓爽玩6次？

▲▼視力,雷射,Sandy,吳姍儒,SMILE Pro,近視。（圖／業者提供）

消費中心／綜合報導

一向聰明機智的Sandy吳姍儒，在生活中是不折不扣的「精算魔人」。尤其晉升為雙寶媽後，她更喜歡凡事精打細算，追求生活效能的最大化。因此2025年底，她做出了一個找回清晰，最視精明的選擇：接受SMILE Pro AI導航近視雷射。對她來說，與其把時間浪費在每天找眼鏡、戴隱眼這些瑣事上，不如一次到位解鎖視力自由。她笑說，紅利換iPhone只能算生活中的小確幸，但單眼雷射10秒換回全天候的清晰，才是真正穩賺不賠的高效投資。

追求專業零失誤！Sandy下定決心靠SMILE Pro讓清晰視力重新歸隊

回首過往，角膜塑型片曾讓Sandy習慣了白天不戴眼鏡的自在，但隨著生活型態轉變與進入演藝圈，必須改戴隱形眼鏡與眼鏡，這種視力不自由感讓她相當困擾。她回憶起印象最深刻的尷尬瞬間：「有次因為看不清大字報，主持時喊錯來賓名字，當時真的糗到想立刻回家。」

對凡事追求完美的她來說，視力模糊已成為專業表現的絆腳石，讓她下定決心要正面解決。不過，即便想即刻處理，身為「精算魔人」的她也絕不衝動，腦袋自動開啟了「投報率計算模式」。

SMILE Pro單眼10秒換來全天候清晰！高效+省錢完美收服「精算魔人」

除了看得到的金錢，那些看不見的「時間成本」也讓Sandy超在意。凡事習慣看數據的她，乾脆請AI協助精算，這才驚覺每年在隱形眼鏡及耗材上的開銷不低。她笑說「不算不知道，一算嚇一跳！如果做近視雷射，一年可省約1.5萬，十年就省了將近15萬！這等於能多看 20 場演唱會，或飛日韓旅遊6次！」這讓她秒懂，與其每個月被隱眼扣款一輩子，不如直接來場「一次到位」的聰明投資。不僅找回清晰，更是從源頭省下了未來數十年的持續支出。

尤其在面對高強度工作與照顧雙寶的雙重壓力下，每天找眼鏡、摘戴隱眼的零碎時間，對Sandy而言都是奢侈的浪費。所以精明的她拍板決定靠SMILE Pro省下這些隱形成本，才能把最精華的專注力留給事業，以及最心愛的家人。

回憶手術當天，Sandy對極短的恢復期感到驚艷。回家小睡片刻後，醒來就能看清牆上時鐘，讓她驚呼：「真的很像內建隱形眼鏡！」這種不必找眼鏡、工作能全神貫注的感覺，讓她徹底告別過去那種「模糊湊合」的將就感。

SMILE Pro再進化！導入台灣雷射參數演算用AI讀懂台灣人的眼睛

除了效率之外，Sandy同樣高度重視安全性。大學眼科榮譽總院長 林丕容醫師說明，SMILE Pro擁有單眼雷射僅需10秒、AI導航，近年已是台灣最主流的近視雷射術式之一。

今年，SMILE Pro AI導航近視雷射迎來重大躍進！林丕容醫師表示，在既有測量、定位、手術的「三大精準導航」基礎上，正式升級進化成『會思考、會學習』的視力矯正平台。

新竹馬偕紀念醫院眼科主任蔡佳容醫師指出，這項技術突破了傳統框架，全新結合VISULYZE AI演算系統，並導入獨有的台灣雷射實證參數，可以讓平台深度學習，更能讀懂術前與術後「個人驗光數據」的精密關聯，透過AI預判並全面優化「金三角視力數據 ─ 解析度、清晰度、銳利度」，實現精準客製化。特別適合像Sandy等追求視覺高品質的年輕族群的理想選擇。

2026拒絕視力內耗！Sandy直言：找回清晰，這視最精明

樂於分享的她也化身推坑大師，熱情揪親友加入清晰陣線，更透露已經成功揪到五個人了。對於還在觀望的人來說，Sandy主張看準時機出手：「趁著年輕、恢復力強的黃金期做，越早做，享受清晰自由的『年化報酬率』就越高。」對她來說「找回清晰，這視最精明。」不僅是口號，更是拿回視力自由後的深刻體悟。

大學眼科 葉威毅院長也提醒，視力矯正沒有單一標準答案，每個人的眼睛條件不同，仍需經由完整檢查與專業評估，才能像Sandy一樣，為自己做出最成熟且理性的「精明投資」。

▲▼視力,雷射,Sandy,吳姍儒,SMILE Pro,近視。（圖／業者提供）

▲諮詢醫師：大學眼科榮譽總院長林丕容醫師。

▲▼視力,雷射,Sandy,吳姍儒,SMILE Pro,近視。（圖／業者提供）

▲諮詢醫師：大學眼科葉威毅院長。

▲▼視力,雷射,Sandy,吳姍儒,SMILE Pro,近視。（圖／業者提供）

▲諮詢醫師：新竹馬偕紀念醫院眼科主任蔡佳容醫師。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
403 2 1245 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
日本滑雪出事！22歲女吊纜車身亡
全台最大好市多！　紅色招牌掛上了
謝典林秀「1500萬元NBA球員卡」　被問怎有錢買？跩樣回1
快訊／聯結車撞進早餐店！　多人受傷
英雄回家了！勇消詹能傑引靈沿途鳴笛返隊　同仁淚別最後一程
快訊／板橋40多歲男倒家門口！路人發現已屍僵亡
新車「貼超黑隔熱紙」罰1800元或吊照　民眾可檢舉
不只劉書彬裝潢！新白委洪毓祥鑿牆大改格局
救老夫妻遭清潔隊員反告　正義男大生嘆：台灣法律就是這樣

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

頂呱呱「6塊炸雞249元」限時8天　麥當勞歡樂送中薯買1送1

這視最精明的投資！Sandy吳姍儒靠SMILE Pro找回清晰更省下15萬換飛韓爽玩6次？

必勝客推情人節限定「花好月圓比薩」　愛心造型搭配紅白小湯圓

家樂福台中大墩店宣布2/28熄燈　結束10年營業

【廣編】傑卡斯重返澳洲網球公開賽　擔任官方指定葡萄酒合作夥伴

量販公布「獵奇零食」排行　「金牛角黑化版」引發討論

全家新推「贅澤巧克力霜淇淋」　期間限定買2送2

中華電信用國際認證網速，幫你超前部署最佳網路品質！網路門市再加碼抽12萬瑞士旅遊、早鳥限定8,888點發財金  

限今天！7-11厚乳拿鐵「買2送2」　全家咖啡「第2杯10元」

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

黃仁勳離台前拋喜訊！　輝達要在台擴建「大型據點」

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

日本世紀大雪「青森積雪178cm」2周釀18死249傷

驚悚！高雄聯結車急煞「鋼鐵軸心」噴出　路邊轎車慘遭砸

唐治平宣布重新出發！　憶亡母「她在另一邊支持我」

伊朗最高領袖警告「恐爆區域戰爭」　川普回應了

周末強烈冷氣團報到！北台灣濕冷入夜再下探11度

頂呱呱「6塊炸雞249元」限時8天　麥當勞歡樂送中薯買1送1

這視最精明的投資！Sandy吳姍儒靠SMILE Pro找回清晰更省下15萬換飛韓爽玩6次？

必勝客推情人節限定「花好月圓比薩」　愛心造型搭配紅白小湯圓

家樂福台中大墩店宣布2/28熄燈　結束10年營業

【廣編】傑卡斯重返澳洲網球公開賽　擔任官方指定葡萄酒合作夥伴

量販公布「獵奇零食」排行　「金牛角黑化版」引發討論

全家新推「贅澤巧克力霜淇淋」　期間限定買2送2

中華電信用國際認證網速，幫你超前部署最佳網路品質！網路門市再加碼抽12萬瑞士旅遊、早鳥限定8,888點發財金  

限今天！7-11厚乳拿鐵「買2送2」　全家咖啡「第2杯10元」

徐若熙直球狀況好！變化球實戰再調整　軟銀監督大讚「乾淨」

陳義信捐贈生涯文物予輔導會典藏　洪一中、張泰山到場見證

整合高雄派系！賴瑞隆邀陳其邁任競總主委　市黨部：全力支援

從莫迪、陸克文到挪威王儲妃！艾普斯坦文件引發全球政壇風暴

一刀刺死鄰居！證人替兇手喊冤：是輕輕地誤殺...爆死者也帶刀

17歲女命喪絞碎機　北市勞檢局：依過失致死罪將雇主嫌移送法辦

舒華暴瘦後現身台灣！　「親揭近況」自招被團員虧：瘋了嗎

濫用免簽！國人赴韓當車手、詐騙案件激增　外交部：光今年1月就6件

市民高架司機擦撞落跑「後視鏡撞飛變導彈」　噴出命中後車燈

頂呱呱「6塊炸雞249元」限時8天　麥當勞歡樂送中薯買1送1

具俊曄親手揭開大S紀念雕像　S媽痛哭擁抱…小S不捨觸摸

消費熱門新聞

家樂福大墩店「陪伴30年」2/28熄燈

中華電信網路門市新春送瑞士之旅

限今天！7-11厚乳拿鐵「買2送2」

全家新推「贅澤巧克力霜淇淋」　期間限定買2送2

7-11連續5天「買7送7」　全家2杯6折起

量販公布「獵奇零食」排行　「金牛角黑化版」引發討論

第一次隆乳怎麼選才自然醫師解析

7-11推「OPEN!家族拜年貼圖」免費下載

必勝客推情人節限定「花好月圓比薩」　愛心造型搭配紅白小湯圓

尾牙、過年聚餐季開跑！你的「嘴巴形象」跟上了嗎？

7-11美式買2送2！超商咖啡優惠一次看

金高Air爆紅！脆友瘋玩「掛飾、娃包」

這視最精明的投資！Sandy吳姍儒靠SMILE Pro找回清晰更省下15萬換飛韓爽玩6次?

快訊／7-11開出8組發票大獎！花23元就中千萬　幸運門市曝光

更多熱門

相關新聞

Sandy「邊洗澡邊落淚」深夜吐真心話

Sandy「邊洗澡邊落淚」深夜吐真心話

Sandy（吳姍儒）1日晚間在社群網站發布一篇長文，吐露日常生活的真實心境。她在文中坦言趁著家人們都熟睡後，獨處時不禁回想起剛剛「邊洗澡邊落淚」的自己，但她強調狀態不錯，「只是邊聽podcast邊倏地感受到自己的擔憂與日常中的無力。」

Sandy深夜破尺度中空！

Sandy深夜破尺度中空！

40歲富二代血糖飆600！拚3個月救回「雙眼卻瞎了」

40歲富二代血糖飆600！拚3個月救回「雙眼卻瞎了」

Sandy和老公吵架「3招裝弱喊痛」求和

Sandy和老公吵架「3招裝弱喊痛」求和

名醫千萬雷射當玩具買狂買60台　妻超無言

名醫千萬雷射當玩具買狂買60台　妻超無言

關鍵字：

視力雷射Sandy吳姍儒SMILE Pro近視

讀者迴響

熱門新聞

具俊曄穿27年前大S送的舊物

袁惟仁愛女下決心「不做指甲了」　淚許下輩子再當父女

今「土地公尾牙」　做3事財運旺整年

葛斯齊深夜砲轟女星「一直欺騙社會」：妳倆姐妹可笑至極

言承旭見大S雕像痛到快碎了！被仔仔攙扶離開

SJ始源快閃台灣追思大S「搭廉航返韓」

估跌破6℃　「很強冷空氣」要來了

收「不得好死」明信片　台大醫：還投藍白在想什麼

ICU連收2名30歲中風男！他「後頸脹到腦」倒浴室

控小40歲女牙醫傳裸照勾引丈夫　正宮求償200萬敗訴

惡劣運將「行車紀錄器」曝光！　64線丟包學霸害命

17歲少女捲入絞碎機　「左半身消失」慘亡

三上悠亞的毛價值60.8萬！　自己都傻眼

寒流將至？周末變天「2段低溫」探8℃

丟包學霸「害命司機」起底！　車行老闆透露私下為人

更多

最夯影音

更多
「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛
具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

黃仁勳離台前拋喜訊！　輝達要在台擴建「大型據點」

黃仁勳離台前拋喜訊！　輝達要在台擴建「大型據點」

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面