陸屁孩「燒死薩摩耶」殘忍畫面曝　飼主崩潰：監視器都是慘叫聲

記者廖翊慈／綜合報導

江蘇連雲港東海縣近日發生一起薩摩耶遭燒死事件，引起熱議並衝上微博熱搜。當地一名姜小姐表示，她飼養7年的薩摩耶犬，1日中午被社區兩名男童玩煙火時，點燃狗籠，愛犬活活被燒死。事後家屬提出賠償6000元（人民幣，下同，約台幣2.7萬元）私下和解遭拒，飼主要求公開道歉。

▲屁孩縱火後逃離現場。（圖／翻攝自微博）

據《極目新聞》報導，事件發生於東海縣中央花園社區。姜小姐指出，當天中午12時許，兩名男童在小區內燃放煙火，其中一人將點燃的煙火丟入狗籠內，籠中先冒出輕煙，兩人隨即跑開。不久後兩人再度返回並點燃煙火，籠內煙霧加重，其中一名男童隨後追逐雞隻，另一人則在狗籠外大喊「著火了」。

▲薩摩耶困在籠內無法逃出。（圖／翻攝自微博）

監視器畫面顯示，約12時37分，狗籠內竄出大量濃煙並迅速起火，火勢吞噬整個籠子，期間可聽見犬隻慘叫聲。姜小姐表示，狗籠內遮擋布料相當易燃，煙火丟入後短時間內即全面燃燒，最終導致愛犬死亡。

姜小姐說，警方事後介入協調，兩名男童家屬提出聯合賠償6000元或另賠一隻狗作為私了方案，但她與家人無法接受，希望對方能在社區業主群中公開道歉。

▲▼薩摩耶活活被燒死。（圖／翻攝自微博）

針對部分網友質疑狗籠設於公共空間是否妥當，姜小姐回應，該犬多年來一直飼養於該處，性情溫馴，鄰居與孩童都十分喜愛，常主動餵食，物業與住戶過去也未曾反對，若早有禁止不可能飼養多年。

東海縣牛山街道辦表示，相關事件已由當地派出所協調處理。東海縣公安局西雙湖派出所則指出，建議當事人到派出所進一步處理後續事宜，物業方面也已對相關孩童進行批評教育。