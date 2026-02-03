野象發狂！泰男遭象鼻捲起「重摔踩死」　妻子驚恐目睹

▲考艾國家公園發生大象攻擊致死案件。（圖／翻攝DNP）



記者吳美依／綜合報導

泰國發生野象攻擊致死事件，一名65歲泰籍男遊客與妻子散步時，突遭一頭發情公象襲擊，他當場被象鼻捲起來、重摔在地後踩踏致死，妻子目睹全程後驚恐逃生。

散步一半遭攻擊 妻子驚恐目睹

2日清晨5時30分左右，這起悲劇發生在泰國中部的考艾國家公園（Khao Yai National Park）。

一頭野生公象突然朝著受害者吉拉塔柴（Jirathachai Jiraphatboonyathorn）暴衝，用象鼻緊緊捲住他的身軀，猛力摔向地面，接著用腳掌重踩。

幸好，國家公園巡守員及時趕到，驅趕大象後，死者妻子才得以逃離現場。不過，救援人員抵達時，吉拉塔柴已明顯死亡，身上多處骨折、傷勢嚴重。至於其他露營遊客則在帳篷內全程目睹。

公象發情中 此前已奪2命

國家公園巡守員透露，攻擊發生時，這頭公象正處於發情期的躁動狀態。

國家公園主管查亞（Chaiya Huayhongthong）證實，這頭野生公象名為「派歐伊萬」（Phlai Oyewan），先前已殺害2名當地居民，吉拉塔柴「是被派歐伊萬殺死的第三人」。

當局懷疑，派歐伊萬恐怕涉及更多未破案的死亡事件，預計6日召開會議，決定如何處置這頭公象。查亞表示，「我們可能會決定遷移牠，或是改變牠的行為」，但未透露細節。

大象少有攻擊性 泰國數量暴增

《每日郵報》指出，大象鮮少展現攻擊性，但如果感覺遭受威脅，或者為了保護幼崽，仍可能出現攻擊行為。

根據泰國國家公園、野生動植物保育署（DNP）統計，2012年以來，已有超過220人死於野生大象攻擊。泰國野象數量從2015年的334頭，暴增至去年的近800頭，當局已開始對母象施打避孕疫苗控制族群數量。