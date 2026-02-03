強擄性侵12歲女童！　阿富汗男竟辯稱「她看起來24歲」

▲2名來自阿富汗的男子，性侵與猥褻英國12歲女童。（圖／翻攝華威克郡警方，下同。）



記者吳美依／綜合報導

英國發生震驚社會的性侵案，一名阿富汗籍男子穆拉基爾（Ahmad Mulakhil）涉嫌誘拐並性侵12歲女童，面對警方偵訊時，他竟辯稱「我以為她有23、24歲」，荒謬說詞引發輿論譁然。

2阿富汗男子犯案 火速被逮

《每日郵報》報導，這起事件發生在華威克郡（Warwickshire）紐尼頓鎮（Nuneaton）。

根據檢方指控，穆拉基爾去年7月22日鎖定這名女童，對其實施2次性侵及性騷擾。

此外，穆拉基爾友人、24歲阿富汗籍男子卡比爾（Mohammad Kabir）也涉嫌在運河橋上搭訕女童，隨後掐住對方脖子，意圖將女童帶走、圖謀不軌。

辯稱受害者自願 看起來已成年



穆拉基爾很快被捕，7月26日接受警方偵訊時，透過翻譯辯稱，他與女童之間的親吻及性行為「是她自願的，是她想要的」，受害者「很堅持而且一直跟著我，她並不害怕。」

穆拉基爾還說，女童宣稱自己已滿19歲。被詢問女童看起來幾歲時，他回應，「可能23、24歲吧，我沒有特別注意。」被問及是否知道12歲兒童無法在法律上同意性行為時，穆拉基爾回答，「這可以理解，沒有人會和12歲的人發生性關係」。

不過，女童證詞卻完全相反。她指控穆拉基爾在草地上對她施暴時，無視她的哀求與掙扎，甚至還在過程中嘲笑她。

???????? More details have emerged about the alleged rape of a 12 year-old girl in Nuneaton by Afghan Ahmad Mulakhil, accused of strangling the girl while his friend took photos.



CCTV footage played to jurors at Warwick Crown Court showed the pair approaching the child after spying… pic.twitter.com/lcz1GRdGxp — Europa.com (@europa) January 31, 2026

2人被控多罪 全案審理中



隨著諸多鐵證擺在眼前，穆拉基爾被指控誘拐兒童、性侵、性騷擾、拍攝兒童猥褻照片等罪名，他對上述罪名一概否認，僅承認一項口交性侵罪名，但辯稱這是自己「第一次性經驗」，且未使用暴力或威脅。

至於卡比爾則被指控意圖勒斃、意圖犯下性犯罪、企圖擄走兒童等罪，而他也否認所有指控。

全案目前仍在華威克刑事法庭（Warwick Crown Court）審理中。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。性侵害就是犯罪，請撥打110、113。