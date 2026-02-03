強擄性侵12歲女童！　阿富汗男竟辯稱「她看起來24歲」

▲2名來自阿富汗的男子，性侵與猥褻英國12歲女童。（圖／翻攝華威克郡警方，下同。）
記者吳美依／綜合報導
英國發生震驚社會的性侵案，一名阿富汗籍男子穆拉基爾（Ahmad Mulakhil）涉嫌誘拐並性侵12歲女童，面對警方偵訊時，他竟辯稱「我以為她有23、24歲」，荒謬說詞引發輿論譁然。
2阿富汗男子犯案 火速被逮
《每日郵報》報導，這起事件發生在華威克郡（Warwickshire）紐尼頓鎮（Nuneaton）。
根據檢方指控，穆拉基爾去年7月22日鎖定這名女童，對其實施2次性侵及性騷擾。
此外，穆拉基爾友人、24歲阿富汗籍男子卡比爾（Mohammad Kabir）也涉嫌在運河橋上搭訕女童，隨後掐住對方脖子，意圖將女童帶走、圖謀不軌。
辯稱受害者自願 看起來已成年
穆拉基爾很快被捕，7月26日接受警方偵訊時，透過翻譯辯稱，他與女童之間的親吻及性行為「是她自願的，是她想要的」，受害者「很堅持而且一直跟著我，她並不害怕。」
穆拉基爾還說，女童宣稱自己已滿19歲。被詢問女童看起來幾歲時，他回應，「可能23、24歲吧，我沒有特別注意。」被問及是否知道12歲兒童無法在法律上同意性行為時，穆拉基爾回答，「這可以理解，沒有人會和12歲的人發生性關係」。
不過，女童證詞卻完全相反。她指控穆拉基爾在草地上對她施暴時，無視她的哀求與掙扎，甚至還在過程中嘲笑她。
???????? More details have emerged about the alleged rape of a 12 year-old girl in Nuneaton by Afghan Ahmad Mulakhil, accused of strangling the girl while his friend took photos.— Europa.com (@europa) January 31, 2026
CCTV footage played to jurors at Warwick Crown Court showed the pair approaching the child after spying… pic.twitter.com/lcz1GRdGxp
2人被控多罪 全案審理中
隨著諸多鐵證擺在眼前，穆拉基爾被指控誘拐兒童、性侵、性騷擾、拍攝兒童猥褻照片等罪名，他對上述罪名一概否認，僅承認一項口交性侵罪名，但辯稱這是自己「第一次性經驗」，且未使用暴力或威脅。
至於卡比爾則被指控意圖勒斃、意圖犯下性犯罪、企圖擄走兒童等罪，而他也否認所有指控。
全案目前仍在華威克刑事法庭（Warwick Crown Court）審理中。
ETtoday新聞網提醒您：
保護被害人隱私，避免二度傷害。性侵害就是犯罪，請撥打110、113。
讀者迴響