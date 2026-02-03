　
強擄性侵12歲女童！　阿富汗男竟辯稱「她看起來24歲」

▲▼強擄性侵12歲女童！　阿富汗男竟辯稱「她看起來24歲」。（圖／翻攝華威克郡警方）

▲2名來自阿富汗的男子，性侵與猥褻英國12歲女童。（圖／翻攝華威克郡警方，下同。）

記者吳美依／綜合報導

英國發生震驚社會的性侵案，一名阿富汗籍男子穆拉基爾（Ahmad Mulakhil）涉嫌誘拐並性侵12歲女童，面對警方偵訊時，他竟辯稱「我以為她有23、24歲」，荒謬說詞引發輿論譁然。

2阿富汗男子犯案　火速被逮

《每日郵報》報導，這起事件發生在華威克郡（Warwickshire）紐尼頓鎮（Nuneaton）。

根據檢方指控，穆拉基爾去年7月22日鎖定這名女童，對其實施2次性侵及性騷擾。

此外，穆拉基爾友人、24歲阿富汗籍男子卡比爾（Mohammad Kabir）也涉嫌在運河橋上搭訕女童，隨後掐住對方脖子，意圖將女童帶走、圖謀不軌。

▲▼強擄性侵12歲女童！　阿富汗男竟辯稱「她看起來24歲」。（圖／翻攝華威克郡警方）

辯稱受害者自願　看起來已成年

穆拉基爾很快被捕，7月26日接受警方偵訊時，透過翻譯辯稱，他與女童之間的親吻及性行為「是她自願的，是她想要的」，受害者「很堅持而且一直跟著我，她並不害怕。」

穆拉基爾還說，女童宣稱自己已滿19歲。被詢問女童看起來幾歲時，他回應，「可能23、24歲吧，我沒有特別注意。」被問及是否知道12歲兒童無法在法律上同意性行為時，穆拉基爾回答，「這可以理解，沒有人會和12歲的人發生性關係」。

不過，女童證詞卻完全相反。她指控穆拉基爾在草地上對她施暴時，無視她的哀求與掙扎，甚至還在過程中嘲笑她。

2人被控多罪　全案審理中

隨著諸多鐵證擺在眼前，穆拉基爾被指控誘拐兒童、性侵、性騷擾、拍攝兒童猥褻照片等罪名，他對上述罪名一概否認，僅承認一項口交性侵罪名，但辯稱這是自己「第一次性經驗」，且未使用暴力或威脅。

至於卡比爾則被指控意圖勒斃、意圖犯下性犯罪、企圖擄走兒童等罪，而他也否認所有指控。

全案目前仍在華威克刑事法庭（Warwick Crown Court）審理中。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。性侵害就是犯罪，請撥打110、113。

 
02/01 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

