周末強烈冷氣團報到「連凍4天」　低溫探11度有望降雪

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

今天冷氣團減弱，逐漸回溫，預計持續到周五白天，周五晚間至下周一強烈大陸冷氣團影響，各地轉冷，低溫下探11度，其中，周五晚間至周六北部及東半部降雨增加，高山有降雪機率。

中央氣象署預報科長林伯東表示，今天冷氣團逐漸減弱，清晨在馬祖只有8度、金門9度，其他地區也只有12、13度，各地早晚偏涼，白天北部及宜蘭高溫約18度，中南部留意溫差大，基隆北海岸、東半部有零星降雨。

林伯東指出，明天晚間高壓逐漸出海，台灣轉為東南風環境，並持續到周四，周四晚間有另一波華南系統建立中，周五到下周一清晨受強烈大陸冷氣團影響，溫度再度下降。

他表示，明天至周五白天都是穩定天氣，西半部要留意溫差大，且有局部霧。周五晚間至周六鋒面通過、強烈冷氣團南下，各地明顯轉冷，西半部從23度降為13度，北部及宜蘭2000公尺以上高山、中部及花蓮3000公尺以上高山有降雪機率。

林伯東指出，下周日至周一清晨降雨趨緩，中南部早晚偏冷，北部及宜蘭持續有11、12度低溫。下周一白天強烈大陸冷氣團減弱，早晚仍只有12至14度，天氣逐漸穩定。

