打臉蔣市府稱受限中央難設吸菸室　綠議員：連菸害防制法都不懂

▲蔣萬安宣稱推動無菸城市，於年貨大街試辦擴大禁菸範圍，但被發現不僅民眾於小巷偷抽菸，連攤商也在抽菸。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台北市長蔣萬安宣布推動無菸城市政策後，第一個執行區域就在迪化街年貨大街擴大禁菸範圍，現場設置開放式吸菸區，但徒步需十五分鐘，不少民眾聚集在禁菸範圍內的巷尾吸菸，也未見勸導取締，挨轟禁菸「玩假的」。民進黨市議員何孟樺痛批，一個連菸害防治根本大法的規定都不清楚的市長，真的有能力推動無菸城市？說受限中央法規，講得好像自己努力過卻受限環境，但事實上，是環境早就在那邊。

「禁菸根本沒有效果，就連攤商自己都在抽菸！」何孟樺指出，過去就曾經質詢，北市現有的菸害防制工作，有宣導、稽查人力不足的問題。市府在既有法規下，都沒有辦法好好執行菸害防制工作，又怎麼可能一蹴可幾，達到無菸城市的理想呢？更有趣的是，擴大年貨大街無菸範圍明明是產發局與衛生局合辦的案件，但卻極其神秘地由研考會主委殷瑋藉個人 Youtube 來加以宣傳。殷主委還代為說明，說受限法規，沒有辦法設置戶外吸菸室，認為應該要由行政院或立法院提出修法。

但就側面了解，何孟樺說，衛生局的去函，以及中央的函復，都是2024年4月的事情。距離蔣萬安2026年1月6日在聽完年貨大街專案報告後，提出推動無菸城市構想，已經是將近兩年前的回函。也早於殷瑋2025年9月的出訪大阪。換言之，不是殷瑋所暗示的，因為蔣萬安市長提出「無菸城市」口號而被中央法規卡住，而是中央法規早就在那邊，但提出無菸城市構想的蔣市長，卻一點也不了解，一個連菸害防治根本大法的規定都不清楚的市長，真的有能力推動無菸城市嗎？

何孟樺諷刺，退一萬步言之，即便無視蔣市府兩年來無菸工作推動的停滯，單單討論年貨大街的無菸規劃本身，只要早些開始籌劃，蔣市府也仍然可能有更好的安排。

何孟樺強調，年貨大街的場域是一條街，週邊商家也可能設有合乎法規的吸菸室，市府應該加以了解、尋求合作可能性，建置她多年前就已經建議的吸菸區地圖。若是真的沒有，也可尋覓是否有短租空間，在其中設置獨立吸菸室。再者，市府如果真有意願推動無菸城市，而非只是在年貨大街期間做做樣子，市府也可改裝遊客服務中心或永樂市場，在其中設置獨立室內吸菸室，讓吸菸室可以成為固定的公共設施，而不是只搭配年貨大街活動，想要設置臨時的活動吸菸區。這不是推動無菸城市，才正應該要做的基礎建設嗎？

何孟樺說，年貨大街的現實，讓無菸城市口號「煏空」（piak-khang），這並不是特例。這正是三年來蔣市長實踐「洋芋片政治學」的結果：把少少的市政成果，加上滿滿的大話空氣，把自己裝扮成政治賣場上一份亮麗的洋芋片。沒有打開包裝的市民，看到的是光彩亮麗；而檢查內容的議員們，總是發現市政成果至多只有三分滿，有些還早已破碎不堪！

