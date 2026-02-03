毛孩的彩虹天堂涉公益侵占！林意盛當私人金庫…爽花善款遭起訴

▲林意盛涉嫌以「為流浪動物送行」名義，侵占善心人士捐款，被檢察官提起公訴。（圖／翻攝毛孩的彩虹天堂網站）

記者劉昌松／台北報導

毛孩的彩虹天堂有限公司負責人林意盛，打著為流浪動物火化喪葬名義，推出「毛孩的最後一哩路」專案，在2年內募資獲得1025萬元，其中超過半數卻被林意盛當成自己的收入，拿去支付日本旅遊、購物、上健身房等花費，違背善心民眾的捐款目的，台北地檢署3日依公益侵占罪將林意盛提起公訴。

毛孩的彩虹天堂有限公司從2018年起，推出「毛孩的最後一哩路」專案，透過噴室公司的「嘖嘖zeczec平台」對外宣傳募資，至今毛孩網站上仍寫著，「每位浪浪都值得被溫柔告別。」「迄今，我們已陪伴超過 11024 位浪浪走完最後一程，服務足跡遍及台灣多個地區，為牠們帶來生命中最重要的一次溫暖。」

毛孩公司的訴求吸引到民眾注意，截至2021年9月為止，扣除平台服務費用後，毛孩公司累積收到善款1025萬505元，有喜愛動物的民眾關心善款使用情形，毛孩公司因此公開合作案例，其中包括位於嘉義的知名寵物生命禮儀公司「慈成新天地」。

慈成得知後立刻發文澄清，否認曾與任何臉書或網路集資平台有任何合作關係與配合，慈成並強調自己致力於幫助浪浪、不論是在世浪浪的物資捐贈、往生浪浪的結緣處理、園區都是不遺餘力的推動、絕無需假手他人。

民眾發現慈成切割毛孩的聲明後，立刻向調查局提出檢舉，檢調追查發現，毛孩公司負責人林意盛在對外募款期間，每個月把善款轉入自己的銀行帳戶，用來支付日本旅遊、搭乘高鐵、Uber計程車、超商消費、百貨公司購物、健身房等個人花費，完全與募資目的不符，侵占金額達531萬7889元，涉嫌公益侵占罪。