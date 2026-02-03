　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

頂呱呱「6塊炸雞249元」限時8天　麥當勞歡樂送中薯買1送1

▲▼頂呱呱 。（圖／業者提供）

▲頂呱呱推出3大最新優惠。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

頂呱呱農曆年前祭出3大優惠，包括6塊炸雞桶66折、地瓜薯條買1送1，以及辣味雞翅2隻只要99元。肯德基、麥當勞本周也有限時好康，像是買炸雞桶送整盒蛋撻、中薯買1送1等。

頂呱呱3大限時優惠
頂呱呱祭出3大限時優惠，2月4日起至11日限時8天開跑，桃園機場、松山機場、南港LaLaport門市不適用。

●66大順炸雞桶：內含原味雞腿3隻加原味炸雞3塊，特價249元，原味炸雞每塊可加4元升級辣味
●地瓜薯條買1送1：買66大順炸雞桶享加購價65元，每人每桶限加購1組
●辣味雞翅2入特價99元：不限購買組數。

▲▼肯德基 。（圖／業者提供）

▲肯德基炸翻星期三有買炸雞送蛋撻優惠。

肯德基炸翻星期三優惠
肯德基本周炸翻星期三推3大優惠，2月4日上午10時30分於PK APP開放領券，送完為止，優惠券開放使用至2月6日。

上校雞塊（4塊）買1送1：特價49元，共8塊。
●買炸雞桶送蛋撻盒：內含咔啦脆雞6塊加原味蛋撻6顆，特價399元
●花生熔岩咔啦雞腿堡第2件3折：2顆花生熔岩咔啦雞腿堡，特價165元

▲▼麥當勞。（圖／記者蕭筠攝）

▲麥當勞APP本周推6大優惠券。（示意圖／記者蕭筠攝）

麥當勞APP本周限定優惠券
麥當勞APP本周推出6大優惠，優惠券每張限換1次，不適用於外送平台及部分門市。

●門市限定（使用期限：即日起至2月8日）
1.買超值全餐送小杯玉米湯
2.單點6塊麥克雞塊送小薯
3.單點經典滿福系列送薯餅（含蕈菇系列）
4.單點麥脆雞腿（原味／辣味）送小薯
5.買超值全餐送蘋果派

●歡樂送限定（使用期限：即日起至2月10日）
1.單點中薯買1送1

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
403 2 1245 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
日本滑雪出事！22歲女吊纜車身亡
全台最大好市多！　紅色招牌掛上了
謝典林秀「1500萬元NBA球員卡」　被問怎有錢買？跩樣回1
快訊／聯結車撞進早餐店！　多人受傷
英雄回家了！勇消詹能傑引靈沿途鳴笛返隊　同仁淚別最後一程
快訊／板橋40多歲男倒家門口！路人發現已屍僵亡
新車「貼超黑隔熱紙」罰1800元或吊照　民眾可檢舉
不只劉書彬裝潢！新白委洪毓祥鑿牆大改格局
救老夫妻遭清潔隊員反告　正義男大生嘆：台灣法律就是這樣

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

頂呱呱「6塊炸雞249元」限時8天　麥當勞歡樂送中薯買1送1

這視最精明的投資！Sandy吳姍儒靠SMILE Pro找回清晰更省下15萬換飛韓爽玩6次？

必勝客推情人節限定「花好月圓比薩」　愛心造型搭配紅白小湯圓

家樂福台中大墩店宣布2/28熄燈　結束10年營業

【廣編】傑卡斯重返澳洲網球公開賽　擔任官方指定葡萄酒合作夥伴

量販公布「獵奇零食」排行　「金牛角黑化版」引發討論

全家新推「贅澤巧克力霜淇淋」　期間限定買2送2

中華電信用國際認證網速，幫你超前部署最佳網路品質！網路門市再加碼抽12萬瑞士旅遊、早鳥限定8,888點發財金  

限今天！7-11厚乳拿鐵「買2送2」　全家咖啡「第2杯10元」

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

黃仁勳離台前拋喜訊！　輝達要在台擴建「大型據點」

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

日本世紀大雪「青森積雪178cm」2周釀18死249傷

驚悚！高雄聯結車急煞「鋼鐵軸心」噴出　路邊轎車慘遭砸

唐治平宣布重新出發！　憶亡母「她在另一邊支持我」

伊朗最高領袖警告「恐爆區域戰爭」　川普回應了

周末強烈冷氣團報到！北台灣濕冷入夜再下探11度

頂呱呱「6塊炸雞249元」限時8天　麥當勞歡樂送中薯買1送1

這視最精明的投資！Sandy吳姍儒靠SMILE Pro找回清晰更省下15萬換飛韓爽玩6次？

必勝客推情人節限定「花好月圓比薩」　愛心造型搭配紅白小湯圓

家樂福台中大墩店宣布2/28熄燈　結束10年營業

【廣編】傑卡斯重返澳洲網球公開賽　擔任官方指定葡萄酒合作夥伴

量販公布「獵奇零食」排行　「金牛角黑化版」引發討論

全家新推「贅澤巧克力霜淇淋」　期間限定買2送2

中華電信用國際認證網速，幫你超前部署最佳網路品質！網路門市再加碼抽12萬瑞士旅遊、早鳥限定8,888點發財金  

限今天！7-11厚乳拿鐵「買2送2」　全家咖啡「第2杯10元」

徐若熙直球狀況好！變化球實戰再調整　軟銀監督大讚「乾淨」

陳義信捐贈生涯文物予輔導會典藏　洪一中、張泰山到場見證

整合高雄派系！賴瑞隆邀陳其邁任競總主委　市黨部：全力支援

從莫迪、陸克文到挪威王儲妃！艾普斯坦文件引發全球政壇風暴

一刀刺死鄰居！證人替兇手喊冤：是輕輕地誤殺...爆死者也帶刀

17歲女命喪絞碎機　北市勞檢局：依過失致死罪將雇主嫌移送法辦

舒華暴瘦後現身台灣！　「親揭近況」自招被團員虧：瘋了嗎

濫用免簽！國人赴韓當車手、詐騙案件激增　外交部：光今年1月就6件

市民高架司機擦撞落跑「後視鏡撞飛變導彈」　噴出命中後車燈

頂呱呱「6塊炸雞249元」限時8天　麥當勞歡樂送中薯買1送1

Rosé登葛萊美嗨唱〈APT.〉！　獻吻Bruno Mars嗨翻全場

消費熱門新聞

家樂福大墩店「陪伴30年」2/28熄燈

中華電信網路門市新春送瑞士之旅

限今天！7-11厚乳拿鐵「買2送2」

全家新推「贅澤巧克力霜淇淋」　期間限定買2送2

7-11連續5天「買7送7」　全家2杯6折起

量販公布「獵奇零食」排行　「金牛角黑化版」引發討論

第一次隆乳怎麼選才自然醫師解析

7-11推「OPEN!家族拜年貼圖」免費下載

必勝客推情人節限定「花好月圓比薩」　愛心造型搭配紅白小湯圓

尾牙、過年聚餐季開跑！你的「嘴巴形象」跟上了嗎？

7-11美式買2送2！超商咖啡優惠一次看

金高Air爆紅！脆友瘋玩「掛飾、娃包」

這視最精明的投資！Sandy吳姍儒靠SMILE Pro找回清晰更省下15萬換飛韓爽玩6次?

快訊／7-11開出8組發票大獎！花23元就中千萬　幸運門市曝光

更多熱門

相關新聞

SJ始源品嚐「人生Top5甜點」錯過航班　中山區精品咖啡館曝

SJ始源品嚐「人生Top5甜點」錯過航班　中山區精品咖啡館曝

南韓人氣團體Super Junior成員始源愛店再增一家，他昨日快閃台灣就是為了向大S的雕像獻花致意，不過後來他發文表示，因為在一家店享受咖啡與甜點而錯過原定班機，這家就是2024年才開幕的Fika Fika SHIU XIANG。

必勝客推情人節限定「花好月圓比薩」　愛心造型搭配紅白小湯圓

必勝客推情人節限定「花好月圓比薩」　愛心造型搭配紅白小湯圓

台北萬豪續推肋眼牛排吃到飽

台北萬豪續推肋眼牛排吃到飽

出示當日10K跑步紀錄送藜麥佛陀碗

出示當日10K跑步紀錄送藜麥佛陀碗

極千葉火鍋加碼「金莎巧克力吃到飽」

極千葉火鍋加碼「金莎巧克力吃到飽」

關鍵字：

美食情報美食雲頂呱呱肯德基麥當勞買1送1

讀者迴響

熱門新聞

具俊曄穿27年前大S送的舊物

袁惟仁愛女下決心「不做指甲了」　淚許下輩子再當父女

今「土地公尾牙」　做3事財運旺整年

葛斯齊深夜砲轟女星「一直欺騙社會」：妳倆姐妹可笑至極

言承旭見大S雕像痛到快碎了！被仔仔攙扶離開

SJ始源快閃台灣追思大S「搭廉航返韓」

估跌破6℃　「很強冷空氣」要來了

收「不得好死」明信片　台大醫：還投藍白在想什麼

ICU連收2名30歲中風男！他「後頸脹到腦」倒浴室

控小40歲女牙醫傳裸照勾引丈夫　正宮求償200萬敗訴

惡劣運將「行車紀錄器」曝光！　64線丟包學霸害命

17歲少女捲入絞碎機　「左半身消失」慘亡

三上悠亞的毛價值60.8萬！　自己都傻眼

寒流將至？周末變天「2段低溫」探8℃

丟包學霸「害命司機」起底！　車行老闆透露私下為人

更多

最夯影音

更多
「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛
具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

黃仁勳離台前拋喜訊！　輝達要在台擴建「大型據點」

黃仁勳離台前拋喜訊！　輝達要在台擴建「大型據點」

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面