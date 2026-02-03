頂呱呱「6塊炸雞249元」限時8天　麥當勞歡樂送中薯買1送1

▲頂呱呱推出3大最新優惠。（圖／業者提供，下同）
記者蕭筠／台北報導
頂呱呱農曆年前祭出3大優惠，包括6塊炸雞桶66折、地瓜薯條買1送1，以及辣味雞翅2隻只要99元。肯德基、麥當勞本周也有限時好康，像是買炸雞桶送整盒蛋撻、中薯買1送1等。
頂呱呱3大限時優惠
頂呱呱祭出3大限時優惠，2月4日起至11日限時8天開跑，桃園機場、松山機場、南港LaLaport門市不適用。
●66大順炸雞桶：內含原味雞腿3隻加原味炸雞3塊，特價249元，原味炸雞每塊可加4元升級辣味
●地瓜薯條買1送1：買66大順炸雞桶享加購價65元，每人每桶限加購1組
●辣味雞翅2入特價99元：不限購買組數。
▲肯德基炸翻星期三有買炸雞送蛋撻優惠。
肯德基炸翻星期三優惠
肯德基本周炸翻星期三推3大優惠，2月4日上午10時30分於PK APP開放領券，送完為止，優惠券開放使用至2月6日。
●上校雞塊（4塊）買1送1：特價49元，共8塊。
●買炸雞桶送蛋撻盒：內含咔啦脆雞6塊加原味蛋撻6顆，特價399元
●花生熔岩咔啦雞腿堡第2件3折：2顆花生熔岩咔啦雞腿堡，特價165元
▲麥當勞APP本周推6大優惠券。（示意圖／記者蕭筠攝）
麥當勞APP本周限定優惠券
麥當勞APP本周推出6大優惠，優惠券每張限換1次，不適用於外送平台及部分門市。
●門市限定（使用期限：即日起至2月8日）
1.買超值全餐送小杯玉米湯
2.單點6塊麥克雞塊送小薯
3.單點經典滿福系列送薯餅（含蕈菇系列）
4.單點麥脆雞腿（原味／辣味）送小薯
5.買超值全餐送蘋果派
●歡樂送限定（使用期限：即日起至2月10日）
1.單點中薯買1送1
