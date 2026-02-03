上海兩會開幕！2026年GDP增長目標5%左右　

▲上海市長龔正。（圖／ETtoday資料照）

記者任以芳／綜合報導

上海市第十六屆人大四次會議於今（3）日上午正式揭幕。市長龔正代表市府作《政府工作報告》，對外公佈2026年上海經濟發展藍圖。在2025年經濟超預期回升後，上海政府建議將2026年全市生產總值（GDP）增長目標設定在5%左右，同時強調研發經費支出佔GDP比例需達4.6%左右，展現其作為大陸經濟領頭羊在科技創新上的戰略定位。

《澎湃新聞》稍早報導指出，上海市長龔正指出，2026年是「十五五」規劃的開局之年，綜合分析全球政經環境與上海自身發展後勁，建議今年全市經濟社會發展的主要預期目標是，全市生產總值增長5%左右。

龔正表示，地方一般公共預算收入增長2%，全社會研發經費支出相當於全市生產總值的比例達到4.6%左右，城鎮調查失業率5%以內，居民人均可支配收入增長與經濟增長保持基本同步，居民消費價格漲幅2%左右。

今年2026年，上海宣布建議全市生產總值增長5%左右，考慮經濟復甦的持續性，也為結構調整留出空間。在財政與研發方面，上海預計地方一般公共預算收入增長2%，全社會研發經費支出佔全市生產總值的比例建議達到4.6%左右。這顯示上海正加速從勞動力與資本驅動轉向創新驅動，特別是在集成電路、生物醫藥、人工智能等三大先導產業上持續發力。

民生保障仍是政府工作的重中之重。上海市政府召開於1月30日宣布2026年上海市人力資源和社會保障工作會議，期望2026年全市人社系統將加快構建就業友好型發展方式，推動就業與產業政策協同發力，確保完成全年新增就業60萬人以上、城鎮調查失業率5%以內等指標任務。加大高校畢業生、長期失業人員、就業困難人員、退役軍人等重點群體就業支持力度，幫助2萬名長期失業人員實現再就業。

物價控制方面，居民消費價格（CPI）漲幅預定在2%左右。在當前大陸內需市場呈現溫和復甦、物價壓力尚屬可控的背景下，該目標旨在引導市場形成合理預期，避免通縮壓力干擾企業生產與居民投資信心。

回顧2025年，上海經濟表現亮眼，全市生產總值達56708.71億元，同比增長5.4%。該增速不僅優於大陸全國平均的5%水準，更較2024年提升了0.4個百分點。工業投資成長20.0%與「新三樣」產品出口的強勁表現，為2026年的增長奠定基礎。

展望未來，雖然外部環境不確定因素增多，但大陸官方對2026年整體經濟增速普遍維持在4.5%至5.0%的預期。上海作為國際金融與航運中心，其5%的目標被視為穩定全國預期的「定海神針」，外界觀望上海市將俗和透過深化改革與優化營商環境，讓外資投資環境安心。