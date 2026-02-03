　
國際

星馬祭鞭刑打擊詐騙！詐欺犯「最多鞭24下」臀裂痛爆　同性連結也遭鞭

▲▼新加坡鞭刑。（圖／路透）

▲新加坡實施鞭刑，保證皮開肉綻。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

新加坡與馬來西亞近期對詐騙犯罪祭出嚴厲刑罰，涉案者除了監禁、罰款，還可能面臨鞭刑。新加坡自2025年12月30日起，詐騙犯可被判6至24下鞭刑；馬來西亞則已有多起比特幣與保險詐騙案例，犯人經法院判決遭到鞭打，凸顯東南亞國家對金融詐騙的零容忍態度。

　新加坡以鞭刑對抗詐騙
 為應對詐騙案激增、且規模擴大至跨國合作，新加坡國會於2025年11月通過刑法修正案，將鞭刑納入對詐騙犯的懲罰範疇，並從12月30日正式生效。新加坡內政部指出，「新法確保刑法能對新興挑戰保持有效、公正且有回應」。

修正案規定，詐騙犯可被判至少6下、最多24下鞭刑，並與監禁、罰款併行。適用對象不僅包括直接詐騙者，也涵蓋招募人員及協助洗錢或提供銀行帳戶、個人資料的「錢騾」，後者可酌情判最多12下鞭刑。

根據《美聯社》，新加坡內政部兼外交部高級政務部長沈穎指出，2020年至2025年上半年，新加坡共通報約19萬起詐騙案件，造成約新台幣877億元損失，占所有刑事案件6成。官方也強化防詐教育，設立全國防詐熱線，提醒民眾警覺網路詐騙，案件受害者涵蓋社會各階層，包括前總理李顯龍本人也曾因網購受騙。

▲▼新加坡鞭刑。（圖／路透）

▲新加坡決定以鞭刑對抗詐騙犯罪。（圖／路透）

　馬來西亞以鞭刑對抗詐騙
 馬來西亞司法體系同樣對詐騙採取鞭刑手段，尤其針對跨國或大型金融詐騙。兩名男子Reduan Ismail與Adan Ibrahim被控透過比特幣平台Actionmode，吸引3名女性投資，承諾7個月內20%收益，卻挪用資金後逃逸。涉案金額最高達馬來西亞令吉12萬（約新台幣22萬8000元），若罪名成立，最高可判10年監禁、罰款及鞭刑。

根據《保險商業》（Insurance Business），另一名43歲保險經理Aidy Syukri Yahya承認盜用已故夫妻的保險理賠金共馬來西亞令吉80萬5000（約新台幣1540萬元），法院判決監禁3個月，鞭刑7下。警方指出，商業犯罪案件在2025年前九個月以來約5萬2000件，其中80%為線上詐騙，損失近馬來西亞令吉20億（約新台幣38億元），比去年同期增長近8成。

另外，在馬來西亞，鞭刑主要適用於男性搶劫犯、毒犯、強姦犯及非法入境者。只有50歲以下、身體健康的成年與青少年男性可被判鞭刑，但50歲以上的性侵犯例外。監獄局按照犯罪嚴重程度分別使用輕、重兩種藤鞭，只打臀部，每次最多只能打24下。

　鞭刑對於遏制犯罪是否奏效？
 對於鞭刑是否能有效遏止詐騙，專家意見不一。前馬來西亞警察總長胡先（Razarudin Husain）認為，「詐騙造成的損害龐大，法律必須以嚴厲刑罰傳達訊息，鞭刑可震懾跨國詐騙集團。」

犯罪學家桑德拉穆迪（P. Sundramoorthy）指出，鞭刑無法改變犯罪根源，且被鞭刑者重犯率仍高，違反國際人權標準。他提醒，聯合國防止酷刑委員會與國際特赦組織均視鞭刑為「殘酷、不人道且有辱人格」。

▲▼ 印尼亞齊特別行政區（Aceh），同志/同性情侶遭判鞭刑。（圖／達志影像／美聯社）

▲印尼亞齊特別行政區，男同性戀情侶遭判鞭刑。（圖／達志影像／美聯社）

　最多鞭打24下
 新加坡的司法鞭刑適用50歲以下男性，最高24下，通常與監禁並行。執行使用長約1.2米、直徑1.27公分藤鞭，由專業監獄人員施行，醫師全程監督，適用罪行包括搶劫、販毒、強姦、詐騙及協助詐騙。

馬來西亞司法鞭刑同樣限50歲以下男性，單次庭審最多24下，與監禁併行，使用約1.09米長、1.25公分粗藤鞭，醫師在場監督。馬來西亞同時對穆斯林施行沙里亞鞭刑，主要以羞辱警戒為目的，行刑時穿著整齊、背部受鞭，執行者與犯人同性，力道受限。適用罪行包括搶劫、強姦、販毒、非法走私、貪污、違反信託及非法貸款等。

星、馬兩國鞭刑制度均源自英國殖民時期，司法鞭刑僅適用男性，且與監禁併行，違反人權的爭議長期存在，但對嚴重金融犯罪仍具震懾力。

　全球鞭刑實施現況
由於鞭刑普遍被國際組織視為對受刑人不人道且侵犯其人權，世界上多數地區已經廢除，不過至今全球仍有16個國家實施類似鞭刑，大部分集中在亞洲和非洲，且多數也因信仰伊斯蘭教而實施沙里亞法，例如新加坡、馬來西亞、汶萊、阿富汗、伊朗、坦尚尼亞、波札那、奈及利亞等。

至於印尼亞齊特區實施最嚴格的伊斯蘭教法，違反教法者會遭處公開鞭刑，一般在10鞭以上，2018年也有兩名男子因性侵犯罪而遭判處100下鞭刑，鞭打部位集中在背部。

02/01 全台詐欺最新數據

星馬祭鞭刑打擊詐騙！詐欺犯「最多鞭24下」臀裂痛爆　同性連結也遭鞭

澎湖有男子站在澎湖馬公城隍廟金紙功德箱旁，謊稱自己是城隍廟員工，向信眾索取費用，過程都被廟裡的監視器拍下，城隍廟副總幹事歐少寈表示，已完成報案程序，後續將配合警方調查。

國際焦點鞭刑詐騙詐騙集團東南亞要聞新加坡馬來西亞

