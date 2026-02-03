快訊／民眾黨李貞秀等6人宣誓就職　首位陸配立委上任

▲在立法院長韓國瑜主持下，民眾黨洪毓祥、蔡春綢、王安祥、邱慧洳、陳清龍、李貞秀6人3日宣誓就職不分區立委。（圖／記者蘇靖宸攝）

記者蘇靖宸／台北報導

立法院第11屆邁入第5會期，民眾黨落實「兩年條款」，洪毓祥、蔡春綢、王安祥、邱慧洳、陳清龍、李貞秀6人今（3日）在立法院宣誓就職，遞補不分區立委，因為李貞秀的身分，創下國會史上首次有「陸配」擔任立委的紀錄。

立法院3日上午10時半舉辦洪毓祥、蔡春綢、王安祥、邱慧洳、陳清龍、李貞秀宣誓儀式，由立法院長韓國瑜主持、大法官陳忠五監誓，民眾黨主席黃國昌、白委陳昭姿、劉書彬則在場觀禮。誓詞內容為「余誓以至誠，恪遵憲法，效忠國家，代表人民依法行使職權，不徇私舞弊，不營求私利，不受授賄賂，不干涉司法。如違誓言，願受最嚴厲之制裁，謹誓」。

中選會昨頒發當選證書給李貞秀等6人。針對李貞秀尚未放棄陸籍，民眾黨立法院黨團主任陳智菡昨表示，據她了解，李貞秀已經按照台灣規範到中國大陸申請放棄國籍，李宣誓時可報告是透過什麼方式，不過如陸委會主委邱垂正所說，目前不管用什麼方式，沒有一個已經入籍中華民國的前中華人民共和國人士，可以因此放棄掉中華人民共和國的國籍。

但內政部昨傍晚說，已於今日將「退出中華人民共和國國籍申請表」送達李貞秀國會辦公室，並函請提供已辦理喪失中國國籍證明影本予本部。內政部指出，倘立委未及於就到職前辦理放棄外國國籍，立法院自應依職權進行調查，如經查明立委不符《國籍法》第20條規定，即應予以解職。